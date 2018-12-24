陽明船隊再添兩艘萬TEU級大型全貨櫃輪「景明輪」及「承明輪」

陽明海運 (2609) 新增 14,000 TEU 級全貨櫃輪「景明輪」(YM Wonderland)及「承明輪」(YM Wisdom)，日前在日本今治造船舉辦新船命名暨交船典禮儀式。「景明輪」及「承明輪」為陽明海運向日本正榮汽船租入的第二艘及第三艘 14,000 TEU 級全貨櫃輪，委由日本今治造船建造，該船型可裝載約 14,220 個 20 呎標準貨櫃，配備有 1,000 個冷凍櫃插座，船舶全長 366.44 公尺，寬 51.2 公尺，最大吃水 15.524 公尺，設計船速可達 23 節，與今年 10 月才交付的「旺明輪」(YM Wellbeing)為同型貨櫃輪。



陽明海運今年訂造 10 艘 2,800 TEU 級全貨櫃輪以及簽訂 10 艘 11,000 TEU 級新造船租約，使陽明海運營運船隊能更多元，因應迅速變化的海運市場，同時也可隨著新船舶的加入，達到省油、節能及降低單位成本之成效。未來「景明輪」與「承明輪」將投入 THE Alliance 航線，配合聯盟的佈署，擴建運送航線網絡涵蓋範圍，提供最有效率的貨物運輸服務。



「景明輪」及「承明輪」預計將於明年 2 月正式交付予陽明海運，提供亞洲地區與歐洲區間之貨載運送服務。