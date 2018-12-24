為升雷達業務躋身下一個成長主力 估明年營收可望成長30%

為升 (2231) 受惠雷達業務明顯成長，加上客戶回補庫存將使胎壓偵測器 (TPMS) 業務動能升溫，加上雷達業務持續擴大市場滲透率，目前也與汽車 OEM 廠接洽中，法人估為升 2019 年雷達營收將達 12.3 億元，較今年成長一倍，明年全年營收可望成長 30%。為升受惠各汽車電子開發專案持續進行，繼 2 月 RV 雷達開始出貨，以及台灣 OEM 與兩個美系皮卡專案分別於第二季及第三季進入生產階段後，第四季起有更多售後市場（AM）的雷達專案投產，包括第三個皮卡客戶的盲點偵測 (BSD) 系統、轎車通用型 BSD 解決方案，以及美國校車的行人偵測系統，法人估，第四季儘管營收不到 10 億元，為今年單季低點，但每股盈餘會比第三季好，約 2.78 元，僅次於第二季。



此外，為升持續擴大市場滲透率，目前也與汽車 OEM 廠接洽中，法人估，為升 2019 年雷達營收將達 12.3 億元，較今年成長一倍。



由於雷達業務明顯成長，加上客戶回補庫存將使胎壓偵測器 (TPMS) 業務動能升溫，且為升主要供應歐美 AM 市場，產能位於台灣，因此受到前全球 OEM 銷售低迷及美中貿易戰衝期有限，對於明年業績可望有較明顯的成長。



法人估，為升今年營收約 40 億餘元，較去年成長約 15%，每股盈餘約 10.11 元，僅較去年微增；2019 年全年營收估可成長 30%，每股盈餘達 13 元。