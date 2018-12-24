台塑四寶暮年會明年1月下旬登場 市場關注景氣展望

台塑四寶暮年會將於明年 1 月下旬開跑，由台塑化 (6505-TW) 在 1 月 22 日率先登場，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 接續在 1 月 23 日、24 日舉行，而四寶中則由南亞 (1303-TW) 壓軸，將於 1 月 30 日舉辦暮年會。在美中貿易戰為市場增添不確定性之下，台塑集團總裁王文淵對明年產業景氣展望的看法，將備受市場關注。

台塑今年前 3 季受惠油價維持高檔，產品利差空間擴增，加上需求強勁帶動下，前 3 季集團共獲利 2068.51 億元，年增 22.9％。其中，台化前 3 季每股純益達 8.05 元，創新高，也為四寶中前 3 季每股獲利最亮眼者，台塑、南亞分別以 7.42 元、6.1 元，寫下歷史新高紀錄，台塑化每股純益則為 6.74 元。

台塑四寶今年前 3 季在全球經濟景氣持續好轉情況下，績效與去年相當，王文淵在 11 月初的台塑企業運動會上便透露，從今年績效與去年相當來看，年終一定會達到天花板上限 6 個月，差別在於加發獎金的金額。

在運動會上談及明年景氣時，王文淵指出，受到美中貿易戰影響，明年市場變數太大，美國期中選舉過後，情況已產生微妙變化，他當時也說，仍要看 11 月底美中兩國在 G20 峰會上的協商結果。

而雙方經峰會協商後，目前暫時休兵 90 天，等待協調出持久的協議，美國總統川普並已暫緩調升價值 2000 億美元自中國進口貨品的關稅，由原先的 10% 至 25%。因此，王文淵將如何看待美中貿易戰後續發展，對產業景氣帶來的影響，預期也將成為明年台塑四寶暮年會上，外界所關注的焦點。