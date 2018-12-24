上銀義大利營收今年上看10億 明年力拚年增5成

上銀科技 (2049-TW) 目前在義大利市佔率已為第一，但還有持續拓展空間。上銀董事長卓永財表示，今年營收表現仍會持續成長，全年可望達到 3000 萬歐元規模，較去年大增逾 6 成，且明年營運也會優於今年，目標為營收達 4500 萬歐元，而為因應當地需求，已準備購置義大利新廠土地與廠房，為明年發展做好佈局。

義大利市場目前為百家爭鳴型態，包括日本與德國工具機關鍵零組件廠均有進駐，而上銀在義大利的總經理由德國籍經理人改為台灣經理人後，在不到 4 年內的時間，成功打通任督二脈，營收成長超過 10 倍，去年全年營收達到 1870 萬歐元 (約合新台幣 6.58 億元)。

目前上銀在義大利市佔率已為第一，但還有持續拓展的空間。上銀董事長卓永財表示，今年營收表現仍會持續成長，全年可望達到 3000 萬歐元 (約合新台幣 10.56 億元) 規模，較去年大幅成長逾 6 成之多，表現相當亮眼。

雖然近期整體工具機市場受到美中貿易戰影響，但歐洲市場部分，所受到的影響相對較小，上銀在義大利的營運仍維持水準，接單能見度也高，為因應當地客戶需求，上銀已準備購置義大利新廠土地與廠房，為明年發展做好佈局。

卓永財指出，明年上銀在義大利的整體營運也會優於今年，全年營收將持續成長，營收年增幅上看 5 成，目標為明年營收達 4500 萬歐元 (約合 15.84 億元)。

除在義大利將建置新廠外，上銀目前包括嘉義大埔美、大陸蘇州二期等都在進行中，嘉義大埔美二期將於明年動工；蘇州廠二期擴建預計明年第 1 季動工，2020 年完工；日本神戶新廠則待取得當地政府核准後動工，目標 2021 年前投產。