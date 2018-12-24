兩個月內三次降價 特斯拉在中國加速發力了？

特斯拉在中國大陸市場又降價了！

特斯拉中國官網顯示，其首款量產車型 Model 3 長續航全輪驅動版最新起售價為 49.9 萬元，較調價前低了 7.6%。高性能全輪驅動版起售價為 56 萬元，降價幅度 5.9%。

這是繼 11 月下旬和 12 月中旬之後，特斯拉第三次下調中國市場的售價。

略有不同的是，這次只下調了 Model 3 的起售價，第二次是下調了 Model S、Model X 的售價，降幅為 3.4%-9.5% 之間。而第一次則是下調了全系車型的價格，幅度在 12%-26% 不等。

第一財經在特斯拉上次調價時曾援引該公司上海某 4S 店的銷售稱，那時特斯拉的價格水平已經是中國市場三年來的最低價了。

為何兩個月內三度降價？

至於這次的降價理由，澎湃新聞稱，有預定客戶收到的短信顯示，此輪 Model 3 為暫時降價，主要得益於中國針對美國進口車型的暫時性關稅政策調整。

此外，特斯拉在中國的起售價遠高於美國。作為面向大眾市場的入門級車型，Model 3 長續航全輪驅動版最新中國起售價為 49.9 萬元，相當於 7.2 萬美元，美國定價則為 3.5 萬美元，約合 24 萬人民幣。

澎湃新聞稱，業界普遍預期，將來實現國產化的 Model 3 價格將比進口版大幅下調。這也使得不少特斯拉 Model 3 的潛在車主持觀望態度。

特斯拉的上次降價是他們在第一時間對中國降低進口關稅作出的反應。當天稍早，中國宣布從 2019 年 1 月 1 日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加征關稅 3 個月。在那之前，進口到中國的汽車需要加征 40% 的關稅。

如果說第二次降價是對關稅的反應，那麼第一次降價的起因則來自市場：在那次降價前夕，全國乘用車市場資訊聯席會的數據顯示，2018 年第第三季特斯拉在華銷量為 3169 輛，年增率大降 37%，10 月的銷量只有 211 輛，年增率暴跌 70%。

特斯拉曾經表示，其正在消化相當一部分關稅，以幫助中國消費者更加能負擔起特斯拉汽車。那麼，特斯拉為何要自掏腰包呢？

理由很簡單：中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場。去年，特斯拉在這個全球最大的電動汽車市場的收入翻了一倍，達到 20 億美元。

為了搶占中國市場，特斯拉除了降價之外，還選擇直接在中國建廠，其位於上海的特斯拉工廠目標是每年能夠生產 50 萬輛電動汽車。為了改善空氣質量和減少尾氣排放，中國政府通常鼓勵電動汽車的生產和銷售，向他們提供補貼。