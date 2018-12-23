馬斯克：所有Model 3的訂單 年底前都能發貨

在經歷了「生產地獄」和「物流地獄」後，特斯拉 Model 3 似乎終於可以在年前完成全部交付了。

本周六，特斯拉 CEO 馬斯克表示，儘管 "時間緊迫"，但公司應該能在年底前交付所有 Model 3 的訂單。

並且馬斯克還在在回復另一名用戶的推文中提到，如果有客戶的訂單沒有及時送達，特斯拉將彌補稅收抵免差額。值得注意的是，美國聯邦政府對電動車的稅收抵免政策或將於 2019 年消失。

一直以來，特斯拉都在為達到 Model 3 產量目標而努力。馬斯克在 11 月接受新媒體 Axios 採訪時就承認，今年夏天，為達到目標時，特斯拉曾「像瘋了一樣失血」，「面臨嚴重的死亡威脅」，就在達到產量目標前幾周，公司還差點破產：

「由於 Model 產量坡道，特斯拉幾度面臨死亡威脅。基本上，公司瘋狂地花錢，血流如注，如果我們未能在短時間內解決這些問題，我們可能就死了。而解決這些困難非常艱難。」

華爾街見聞此前文章還提到，11 月初馬斯克接受矽谷科技媒體 Recode 採訪也表示，由於 Model 3 電動車的產量問題，2018 年對他的汽車公司特斯拉來說，非常痛苦難熬，外人無法想象他們經歷了什麼。

而今年 6 月產量終於達標，10 月特斯拉更是實現了 2016 年以來的首次盈利。第三季財報顯示，公司營收為 68.24 億美元，遠高於去年同期的 29.85 億美元；凈利潤為 2.55 億美元。在這之前，該公司一度面臨着高達 10 億美元的債務。

即便如此，馬斯克也仍未放鬆提高 Model 3 產量。據美國商業 Business Insider 新聞網站此前報導，馬斯克在發送的數封內部郵件中，鼓勵員工感恩節「自願加班」、衝刺特斯拉 Model 3 產量。

特斯拉內部郵件顯示，特斯拉超級工廠的大部分員工將正常休感恩節假，但一些「關鍵零部件」生產線不會休假，這意味著對應的員工將要錯過一年最重要的大假感恩節（類似除夕和大年初一加班）。

在另一封更早的郵件中，馬斯克稱 11 月 27-28 日他會親自駐紮在 Model 3 生產線，從最小的元件到裝配完成的車，全部都盯着，來確保每條生產線每小時產出 50 個單位。

也正是如此高強度的趕工，12 月初，特斯拉正式實現了每天生產 1000 輛 Model 3 的目標，也就是每周生產 7000 輛。

『新聞來源／華爾街見聞』