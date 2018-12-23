抗議川普「一意孤行」撤軍敘利亞 美又一官員辭職

在美國國防部長馬蒂斯辭職一天之後，當地時間周五，美國國務院負責處理極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）事務高官 Brett McGurk 也宣布辭職，外媒普遍認為這是抗議美國總統川普宣布撤軍敘利亞。

McGurk 曾任負責伊拉克和伊朗事務的副助理國務卿。2015 年，他受時任總統歐巴馬任命，擔任負責協調各國打擊 ISIS 聯合行動的美國總統特使。川普政府上台後，他繼續擔任這一職務。他被認為是在處理 ISIS 問題上最具經驗的美國官員之一，原計劃明年 2 月辭職，但川普宣布撤軍敘利亞之後，提前辭職走人。

美聯社報導稱，McGurk 在 21 日提交的辭職信中說，敘利亞境內的 ISIS 武裝分子正在逃亡，但並未被擊敗，撤軍將為其創造捲土重來的機會。

川普撤軍的決定並未事先通報盟國，甚至五角大樓也不知情，遭到包括馬蒂斯在內的美國政、軍、外交界眾多人士的反對。

川普撤軍敘利亞引發的軒然大波，還在繼續攪動美國政壇和盟友。即使是川普的高爾夫球友、共和黨參議員 Lindsey Graham，也不認可川普關於 ISIS 已經被擊敗的聲明，用川普的口頭禪「假新聞」反諷川普。

共和黨參議院領袖 Mitch McConnell 很少在公開場合批評川普。但這一次也在一份聲明中，間接批評川普分裂西方聯盟。

他表示，「美國必須保持並加強二戰後的聯盟」。美國撤軍敘利亞，一方面將導致 ISIS 死灰復燃，威脅歐洲安全；其次，將敘利亞拱手讓給地緣政治死敵——俄羅斯和伊朗，歐洲、以色列和沙烏地阿拉伯視之為背叛。歐洲擔心美俄之間走近，犧牲歐洲的利益，接下來可能在烏克蘭問題上雙方達成妥協。

共和黨人都不支持川普的撤軍決定，遑論民主黨人。懸掛在川普頭上的達摩克里斯之劍——」通俄」案結果調查最快明年 2 月出爐，川普其實也沒有選擇，美國政府一年內三次關門，在內政打不開局面的情況，只能尋求外交突破加分。

在川普宣布撤軍決定前，曾和土耳其總統埃爾多安打了一通電話。英國《金融時報》還稱，埃爾多安表示，在美國撤軍敘利亞幾個月後，將對敘利亞境內的庫爾德軍隊發動攻勢；川普還要求他」清理「敘利亞境內任何殘餘的 ISIS 分子。

以色列對美國政治有重大影響力，沙烏地阿拉伯資金雄厚，而五角大樓是敘利亞問題的既得利益者，這意味著川普撤軍並不是發一條推特就能了事的，美國內政還將泛起更猛烈的波瀾。

『新聞來源／華爾街見聞』