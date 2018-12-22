台股盤後－僅靠內資撐場 量縮不到400億元 小跌30.51點守住9600點

美國政府陷入斷炊危機，拖累美股四大數下挫，今 (22) 日仍開市的台股承受下跌壓力，開盤走低，但所幸部分族群仍有表現，加上獨家開市少了外力干擾，盤中跌勢收斂，終場下跌 30.51 點，以 9646.16 點作收，成交量僅 383 億元。

盤點今日台股盤勢表現，主要以電器電纜、橡膠、營建、水泥與貿易百貨相對強勢，電競概念、風電族群等類股表現亦不俗；但油電燃氣、電機與半導體族群則相對弱勢。

台股今日獨家開市，主要由投信與自營商的「內資」撐場，從盤勢表現觀察，內資主要著墨在電競遊戲與風電等擁有消息面助攻的族群表現亮眼，成為資金追逐的標的。

遊戲概念股，受惠於中國完成首批網路遊戲審核，帶動技嘉、大宇資、網龍與歐買尬今日同步走揚，其中大宇資大漲 5.5%，收在 110 元，技嘉上漲 2.45%，終場股價收在 39.7 元，另外，網龍與歐買尬今天也分別上漲 1.89%、2.94%。

風電概念股在營建署通過 7 件離岸風場計畫後，激勵風電族群重拾漲勢，包括世紀鋼、大亞、上緯控股、中鋼構、永冠 - KY 等類股今天也有亮眼表現。

世紀鋼今天大漲 9.98% 漲停關門，股價以 65 元做收，大亞大漲 8.41%，股價站回票面價，以 10.70 元做收。另外，上緯控股、中鋼構也有 6% 的漲幅。

相較之下，大型權值股表現略顯黯淡，肩負撐盤重任的蘋概三雄中，包括台積電、大立光與鴻海三大權值股全數下跌，所幸少了外資賣壓襲擊，跌勢皆在 1% 以下。

法人表示，美股連日重挫，台股補跌壓力尚未解除，加上下週即將邁入耶誕假期，外資即將放假去，少了外資資金挹注，下週台股將陷入量能不足的隱憂，大型權值股表現空間有限，屆時將靠內資撐盤，或可留意中小型股表現。

