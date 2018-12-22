〈2018大事回顧〉台積電進入後張忠謀時代 半導體產業寫新歷史

半導體今年最大事件，當屬台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀正式退休，台積電正式進入後張忠謀時代，張忠謀時代正式進入歷史，為全球半導體史寫下關鍵的一頁。

張忠謀去年底時宣布，將在今年股東會後正式退休，今年初時他仍一如往常出席公司法說會，並對全年釋出正向看法，6 月時正式宣布退休，他也強調，將不會再擔任台積電任何相關工作，也不接受業界任何商業諮詢。

張忠謀退休時也對未來前景做出預測，包含中國大陸近年進步發展相當快速，但仍與台積電存在差異，台積電也將持續往前進，維持與中國大陸的技術差距。

張忠謀也預言，未來 10 年後，半導體應用將相當廣泛，晶片用量將顯著成長，而晶片需要廠商生產，可預期全球廠商，對台積電的依賴度將有增無減。

不過他退休時也坦言，台積電也有面臨挑戰，尤其是競爭壓力、投資環境與國際爭執，年底時他接受平面媒體專訪時，也再提及此事，包含持續延燒的美中貿易戰，以及國內持續爭議不休的水、電供應問題。

有趣的是，張忠謀退休後，台積電 8 月就發生機台電腦遭到病毒感染，影響第 3 季約 3% 營收，毛利率約 1 個百分點，雖然台積電之後公布的財報數字並未受到影響，反而優於財報修正後的預期，但市場也多批評，台積電在沒有張忠謀之後，內部管理就發生漏洞，未來營運表現恐有變數。