明年報稅 綜所稅、遺贈稅免稅額維持8.8萬元不變

根據財政部公告，因消費者物價指數 (CPI) 未達相關標準，因此明年包括遺贈稅、綜所稅等相關免稅額皆與今年相同，不予調整。

明年遺贈稅各項扣除額維持不變

根據遺贈稅法規定，遺產稅、贈與稅的各項免稅額，每當遇消費者物價指數比上次調整的指數累計漲幅達 10% 以上時，則從次年起按上漲程度調整，但因明年度適用的平均消費者物價指數未達 10% 調整標準，因此免予調整。

在遺產稅部分，免稅額共 1200 萬元。遺產淨額 5000 萬元以下者，課徵稅率為 10%；超過 5,000 萬元至 1 億元者，課徵 500 萬元，加超過 5,000 萬元部分之 15%；超過 1 億元者，課徵 1,250 萬元，加超過 1 億元部分之 20%。

在贈與稅部分，免稅額每年 220 萬元；贈與淨額 2500 萬元以下者，課徵稅率 10%；超過 2500 萬元至 5000 萬元者課徵 250 萬元，加超過 2500 萬元部分的 15%；超過 5000 萬元者課徵 625 萬元，加超過 5000 萬元部分的 20%。

財政部表示，上述公告金額適用於 108 年所發生的繼承或贈與案件。

明年綜所稅免稅額扣除額維持不變

另外，108 年度綜合所得稅與所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距金額，財政部表示，因上次調整後消費者物價指數漲幅未達 3%；基本所得額與保險死亡給付免稅額度也因消費者物價指數漲幅未達 10%，因此明 (108) 年免稅額仍維持 8.8 萬元不變。

根據規定，包括綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額、課稅級距金額及退職所得定額免稅金額，只要遇到消費者物價指數較上次調整年度指數漲幅達 3% 以上，則按上漲程度調整。

四大扣除額中，明年綜所稅個人免稅額為 8.8 萬元、70 歲以上者為 13.2 萬元；標準扣除額單身者為 12 萬元、配偶合併申報為 24 萬元；薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額分別為 20 萬元，皆與今年相同。

在課稅級距部分，全年綜合所得淨額在 54 萬元以下者，對應稅率為 5%、超過 54 萬到 121 萬者，稅率為 12%；超過 121 萬元至 242 萬元者，稅率 20%；超過 242 萬元至 453 萬元者，稅率 30%；453 萬元以上者，稅率 40%。

財政部表示，上述公告的 108 年度各項金額，將在 109 年辦理 108 年度所得稅結算申報時適用。

