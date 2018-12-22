兆豐銀攜貝萊德 協助客戶推動「公司治理與企業社會責任」

因應公司法修正及 ESG(環境、社會及公司治理) 議題崛起，兆豐銀行與貝萊德投信 20 日舉辦市場投資趨勢、稅務、CSR、公司治理及企業傳承之系列講座，分享「市場投資新趨勢 - EPS 到 ESG」與公司法修正說明，如何落實在「公司治理與企業傳承」。

兆豐銀表示，近年來環境、社會及公司治理議題受到越來越多企業的關注和重視，因此投資人在選擇投資標的時，不只關注傳統財務報表中相關指標，更進一步著重企業在環境保護、社會責任及公司治理三面向的表現，也因為重視 ESG 概念之企業，通常也擁有較透明的財報及相對穩定、低風險的營運模式。

兆豐銀表示，因應新型態經濟發展模式之興起、創新事業之蓬勃發展及經濟轉型挑戰需求，新修正公布之公司法涉及層面甚廣，對於全台灣 70 萬家企業影響甚鉅，且本次修法走向為公司大小分流，並賦予中小型公司較大經營彈性，在股權設計、公司治理、股東權益保障等層面也有不同的設計。

另外，因應台版肥咖條款「共同申報準則」(CRS) 將於明年上路，加上中美貿易局勢瞬息萬變，政府為了吸引資金回流投資 5+2 產業，正草擬「海外資金匯回管理運用及課稅條例」。

兆豐銀行表示，為服務台商客戶，特別配合政府政策，規劃相關企業貸款新知，並成立 CRS 行動專案小組，希望除了投資理財亦能提供客戶籌資、稅務新知、公司治理及家族傳承等整體規劃財富管理服務。