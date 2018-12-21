離岸風電躉購費率取消階梯制 CIP：恐不利綠色金融發展

明年再生能源躉購費率預告草案日前出爐，且取消前高後低的階梯式費率。對此，哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (21) 日表示，階梯式費率的設計，可加快融資還本的速度，降低本土金融業者的融資風險，增加其接受專案融資的信心，且躉購費率設計並未將匯率、利率避險等因素納入考量。

經濟部 11 月底預告明年度再生能源躉購費率草案，費率較今年大幅調降 12.7%，也取消前高後低的階梯式費率。在今日登場的第二期能源國家型科技計畫 (NEP-II) 綠色金融系列工作坊中，中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪表示，台灣綠能產業仍處初步階段，躉購制度屬鼓勵性質，國際上推動環境相關政策都是由上而下，政府應以明確政策，來帶起綠能產業發展。

溫麗琪表示，階梯式費率是一種貸款強化工具，可讓銀行的融資回收期變短，取消階梯制等於削弱本土金融業者的財務誘因，且台灣綠色金融潛仍在起步階段，本土金融機構需要更多支持，施行階梯制費率才能讓他們更放心。

CIP 財務長徐正穎則指出，從財務融資的觀點，目前躉購費率設計沒有把匯率、利率避險等因素納入考量，外國金融業者來台也將面臨諸多風險，而國內銀行尚未有大型離岸風電專案融資的經驗，為降低融資風險，國內銀行會要求國外出口信貸擔保，而國外出口信貸也會要求長天期的利率避險。

徐正穎強調，階梯式費率的設計，可加快融資還本的速度，降低本土金融業者的融資風險，增加其接受專案融資的信心。