大同市場派抨擊林郭文艷荒腔走板 王光祥提3保證爭取經營權

大同集團 (2371-TW) 市場派再度出面喊話，公司大股東之一的三圓建設董事長王光祥今 (21) 日批評董事長林郭文艷「荒腔走板」，他認為，大同現有經營團隊既然做不好，就要接受監督、全面改革。王光祥並提出 3 項保證，身為公司最大股東，將爭取成為大同新的經營團隊，有信心擦亮大同這塊招牌。

大同旗下華映聲請重整、綠能申請債務協商，且華映還遭到無預警停工。王光祥指出，這 2 顆震撼彈，凸顯 2 個嚴重的問題，第一，公司打假球欺騙股東，今年初開始，大同前後任董事長林蔚山、林郭文艷不時受訪，宣稱華映已轉虧為盈，還要帶領大同大賺綠能錢，讓外界以為營運好轉，卻無預警宣布 2 家公司重整、債務協商。

而華映宣布重整的原因，是因積欠子公司華映科技貨款，使子公司華映 (百慕達) 向香港民生銀行 5300 萬元美元貸款無法展延，與積欠供應商新台幣 1 億元貨款，將被往來銀行宣告違約，但華映 11 月 29 日公告，到 10 月底還有現金與約當現金逾 168 億元，為何會無法解決財務問題。

王光祥抨擊，華映宣布重整的真正目的，是要摜壓股價嚇跑市場派、保住經營權，若真因如此，而犧牲數十萬名股東及數千名員工、眾多供應商及債權銀行的權益，公司的居心可說是「令人髮指」。

第二，公司治理顯然有問題。王光祥指出，大同已連續 17 年未發股利，遭受股東責難，面對經營權的挑戰，也不肯增加持股，不去思考如何提升營運績效，卻一再以違反公司治理的手法，想保住經營權，毫無企業的社會責任。

因此，王光祥表示，自己將爭取成為大同的經營團隊，且有機會再加碼，不會賣股，他並提出包括接受全面監督、戮力提升集團經營績效與遵循法令召開股東臨時會等三大保證，並重申爭取大同經營權的決心。

王光祥強調，大同是一家了不起的百年企業，「愛用國貨」和「大同公司」可說是畫上等號，他有信心擦亮大同這塊招牌，絕非為炒股賺錢，而是要與大家同甘共苦，懇請大同公司全體股東、員工及社會各界支持，完成改革大同的艱鉅任務。