陳怡安手工皂 用好油做出最舒服的皂

文．洪寶山

六年級生的陳怡安是一九八八、 一九九二年兩屆奧運跆拳道金牌國手，高挑秀氣的她無數次為國爭光，陳怡安七歲就開始接觸跆拳道，直到二○○○年雪梨奧運後正式退出體壇。喜歡多方挑戰的她工作經歷多彩多姿，擔任過記者、播報員、兒童節目主持人甚至是演員，最後在手工皂的世界找到她人生最美麗的色彩，如同她的手工皂繽紛卻不俗艷，質樸中保留製皂者少女的純真，這就是 Ann Chen 陳怡安手工皂創辦人─陳怡安。

土法煉鋼 只為成就一塊手工皂

「當水沖在肥皂後泡泡在手中，綿密又滑順的觸感，我就深深的愛上它！」陳怡安如此形容她對手工皂的熱愛，因為愛洗、愛用最後索性自己做。接觸手工皂近二十年，她回想以前常出國比賽，在歐洲第一次接觸手工皂，覺得很好用、洗感很特別，因為自己是過敏體質，加上壓力大皮膚常常出狀況，使用手工皂後改善許多，那個年代台灣沒有手工皂，因此好長一段時間陳怡安只能用水來清洗。

以手工皂成分來說，油脂占了七成以上，陳怡安當年為了取得作皂用油，自己跑去肉攤買了牛腰部的脂肪回家自己炸油，沒有經驗的她，炸出來的油不但味道難聞，顏色更不好看，於是改用水煮。她說到，印象中最好洗的皂就是自己第一塊做出的牛油皂，當時對於煮出的牛油，皂化入模後放入箱子中，等待與雀躍的心情，真是無法形容，「熟成後在手上搓揉出的泡泡，真的好溫潤、好細緻、好感動」！

對於當年耗時又費工的製作過程，陳怡安不但不覺得辛苦，反而覺得很有趣，她強調，做任何事情要樂在其中並樂於分享，這也是她創立 Ann Chen 陳怡安手工皂的初衷，「做好洗的皂、美美的皂、全家都可以使用的手工皂」。

好的手工皂油脂是關鍵！

二○○五年陳怡安與朋友創立品牌的同時，她的女兒剛好出生，因為想參與兒女的成長過程，她將工作重心轉向手工皂。作皂時間很彈性，能有更多時間陪伴小孩，陳怡安說自己很宅，也不愛交際應酬，自己傻傻的做、用心的做，每個人生階段都有它適合的方式，堅持且樂在其中就對了。

現在 Ann Chen 陳怡安手工皂北、中、南擁有四間門市，但在品牌擴展初期，許多消費者對於手工皂認識不深，加上崇洋心理，對於台灣製造的手工肥皂抱持著保留的態度，隨著陳怡安耐心的說明、請顧客試洗、舉辦教學活動，藉由媒體宣傳報導，一步一腳印，就如同一顆好的手工皂需要有好的配方、超過二個月以上的熟成皂化，才能成為一顆好用的肥皂。

製作手工皂主要以植物油為大宗，但許多動物油做的皂相當好洗，陳怡安談到，因為政府政策推動或是異業結合，她有很多機會接觸到像鴕鳥油、牛油、豬油、魚油、鵝油等動物油脂，用動物油做出的皂泡沫相當細緻，油脂也比較穩定，皂化後與精油搭配完全不會有特殊氣味，她自己相當喜歡。而作皂用的植物油，像是橄欖油、月見草油、玫瑰果油都價格不菲，把人吃的油拿來作皂，「好油做出的皂就是不一樣」，陳怡安很堅定的說。

配方量身打造 氣味顏色相輔相成

手工皂與市售肥皂最大不同，就是手工皂的配方可以量身打造，找到適合自己膚質的皂，減少身體的負擔。雖然手工皂主要是清潔功能，陳怡安對於香氣也有所堅持，「大家拿到肥皂的第一個動作就是聞一聞，香氣是給人的第一個印象，相當重要」，她提到在不同季節會選擇不同的配方之外，也會選不同的香調，春夏會選清新草香，秋冬就是溫暖的木質調或較濃郁的花香調，因為皮膚洗感重要，沐浴的心情也很重要。

此外，陳怡安的手工皂顏色都取自天然礦泥粉或中藥粉，鮮少使用鮮艷的化學色粉，她提到每個人對顏色的喜好不同，手工皂也是如此，只是她善用天然礦土的色系搭配，做出來的手工皂如甜點般美麗可口的樣貌，讓顧客沐浴時愛不釋手，洗滌時心靈也一同被療癒。

在陳怡安眾多的手工皂中，「康福皂」是清爽中性的油脂配方，添加薰衣草、洋甘菊、天竺葵、迷迭香等複方精油，香氣清新，名字取自舒服的英文 comfort 的諧音而來，是顧客回購率最高的一款皂。

那如何挑選一顆適合自己的手工皂呢？嘗試過無數手工皂的陳怡安說到，首先是「油脂配方」：針對膚質，油性、中性、乾性、敏感性等，以膚質為第一考量。第二是「香味」：雖說精油各有功效與訴求，但自己喜歡的香味，才能讓每次沐浴都成為一種享受，留在身上的餘香也能帶給自己好心情。第三是「洗感」：皮膚不會說謊，洗在身上的膚感非常直接，因為自己全身屬於乾燥敏感膚質，因此選擇較滋潤皂款來使用，而且一塊肥皂從頭洗到腳，但不是所有人都適合這樣洗，陳怡安舉例，她的先生頭皮是乾燥，但臉卻常出油，就要分別使用不同配方，只要適合自己就是一塊好的手工皂。

陳怡安回憶自己雖然是唸政大企管系，但大學時期學業重心仍放在比賽，創業只是想做快樂的事，樂趣變成工作後，就必須接受現實的考驗，材料、包裝要成本外，還有許多管銷、店鋪、人事、宣傳等費用，陳怡安回想所有的一切都是在錯誤中學習，當年創業時跆拳道國手的光環並沒有替自己加太多分數，一切都必須歸零重新開始。

創業心法：確認目標、維持初衷

要符合任何人需求的手工皂，「想給人親近的、家庭的、女性的」，這是陳怡安對於自己品牌的定位，因此她建議想要創業的朋友一定要做自己熱愛的工作，要清楚知道自己是誰？未來目標是什麼？要往哪裡前進？不能看什麼好賺就往哪裡去，這樣在面對挫折以及遇到問題時，是否能堅持下去，都和自己的初衷有很大的關係，「樂在工作」是她對自己手工皂事業作出的最佳註解。

現在的陳怡安給人的感覺不同於年輕比賽時的那份霸氣，取而代之的是更圓融的智慧與成熟的性格，她說到以前的快樂是向外求，求比賽勝利、拿金牌、得到認可，在媒體工作希望受大家歡迎，所以一旦失去光鮮亮麗的舞台，心情自然大起大落。

現在的陳怡安一樣持續在手工皂領域不斷努力、創新，每一顆皂都像是自己的孩子一般，喜歡它、愛上它，享受作皂的樂趣，這是自己所擁有的，堅定的眼神、滿滿的自信，這是現在的陳怡安。

來源：《理財周刊》 956 期

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