〈2018大事回顧〉全球反避稅措施CRS明年上路

俗稱「台版肥咖條款」的 CRS(共同申報及盡職審查準則) 明 (2019) 年即將上路，代表台灣正式加入全球反避稅行列，與世界各國洽簽主管機關協定，透過訊息交換讓高資產族金融帳戶全部現形，此舉等同宣告，未來高資產族群的富人們，無法再透過資訊不對稱優勢避稅。

接軌國際趨勢，我國在去 (2017) 年 6 月增訂稅捐稽徵法第 5 條之 1、第 46 條之 1 規定，作為實施 CRS 的法源依據；財政部去年 11 月 16 日發布「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」。

明年起開始實施 CRS，並在後 (2020) 年與他國進行資訊交換，屆時參與國家的金融機構，將依法辨認客戶的稅務居民身分，並對客戶進行盡責調查，將相關資訊交給當地參與國。

財政部表示，CRS 上路後，日本將成為第一個與我國金融資訊自動交換國家，雙方將在 2020 年 9 月首度交換金融帳戶資訊，屆時財政部將提供日本金融帳戶資訊 (CRS)，並從日本取得 2019 年與以後年度的金融帳戶資訊、跨國企業集團最終母公司會計年度始於 2017 年 1 月 1 日與之後年度的國別報告 (Country-by-Country Reports)。

事實上，為加入全球反避稅行列，財政部積極和其他國家洽簽主管機關協定 (CAA)。財政部官員透露，我國目前已經和荷蘭、德國、盧森堡、義大利等 32 個租稅協定夥伴簽署 CCA。

CRS 上路後，哪些人的金融帳戶會被列為優先審查對象呢？會計師表示，CRS 的客戶資料審查，主要是鎖定 100 萬美元的高資產客戶，進行優先審查。

會計師表示，金融機關的客戶帳戶審查將先從高資產客戶先進行審查，包括今年底帳戶超過 100 萬美元，需在明年底完成審查；至於既有實體帳戶，如果今年底帳戶總餘額未超過 25 萬美元者，則無須進行帳戶審查或申報。

第二階段則將鎖定較低資產者，也就今年底帳戶餘額低於 100 萬美元者，必須在明年底前完成審查。