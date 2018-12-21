鯨鏈先進研發7奈米晶片 2019年CES首登場

台灣區塊鏈 IC 設計公司鯨鏈先進 (Whalechain Technology Inc.) 積極研發核心運算能力，推動算力晶片與硬體設備技術發展，鯨鏈宣布，自行研發出具高效能、高速及高算力的 7nm SHA256 算力晶片與相關硬體，預計 2019 年 1 月 8 日至 11 日舉行的美國消費性電子展 (CES) 中首度曝光。

鯨鏈先進執行長嚴逸緯表示，硬體是區塊鏈的解決方案，半導體則是解決方案的基石，預視到區塊鏈在結合物聯網的硬體將有爆炸性成長，公司期望從生態底層架構出發，由晶片設計作為起始，進一步擴展到網路層及應用，打造出完整的區塊鏈生態系。

鯨鏈先進預計在 CES 2019 首發 7nm SHA256 算力晶片和硬體，目前已成功協助客戶在 2018 年第 3 季完成 7nm 算力晶片 Tape-out，並進入 Sample-out 階段。展望未來，團隊更將投入 FPGA、區塊鏈 GBP(通用型區塊鏈處理器) 及分散式運算系統開發計畫，進一步實現從晶片、硬體設備到應用一脈相承的區塊鏈生態系。

擁有豐富半導體與 ICT 產業經驗的鯨鏈先進核心團隊在 2017 年 10 月成軍，其中涵蓋了各領域的優秀人才，從 IC 設計、IC 製造、區塊鏈架構建置到人工智慧演算法開發等，形成一條微型產業鏈，期望透過團隊背景優勢與區塊鏈技術，因應產業在區塊鏈 4.0 下的硬體需求，創造出更多元的區塊鏈應用。