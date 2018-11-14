中國市場衰退＋貿易戰影響 桂盟Q3遭逆風 明年動能轉強優於今年

桂盟 (5306) 今日舉行法說會，發言人陳泳仁於法說會中提到，前三季獲利表現受到共享單車、新興市場貨幣兌美元貶值及中美貿易戰影響，但全年營收仍將力拚優於去年，而明年在自行車及機車部門的獲利結構調整下，看好獲利表現將優於今年。陳泳仁表示，第三季除受到稅率增加影響外，中國共享單車、內銷市場仍未見回溫，此外，中美貿易戰也造成客戶下單趨緩，導致第三季獲利年減逾 25%，單季 EPS 1.6 元，前三季 EPS 5.63 元。



桂盟第三季歸屬母公司淨利 2.01 億元，年減 25.8%，毛利率 42.47%，營益率 23.39%，EPS 1.6 元；前三季歸屬母公司淨利 7.10 億元，年減 8.9%，毛利率 41.69%，營益率 24.02%，EPS 5.63 元。



展望第四季，陳泳仁提到，第四季主要成長動能來自電動自行車，目前新增產能的產量已被預訂完畢，去年專用鏈條約出貨 70 萬條，營收占比 3%，今年出貨則近百萬條，營收占比提升至 5%，目前市占率 60-70%，而由於電動自行車鏈條單價高出 15-20%，看好將為明年自行車部門的重要動能。



而針對中美貿易戰部分，陳泳仁則表示，雖桂盟 80% 的生產位於中國，但其中只有 15% 輸往美國，且在台灣、越南皆有工廠，目前搭配自行車整車廠做生產配置，越南已開始生產電動自行車鏈條，未來將配合客戶需求逐步做調整。