〈區塊鏈大應用〉區塊鏈平台Waves籌集1.2億美元資金 推Vostok解決方案

據報導，區塊鏈平台 Waves 已經成功為 Vostok 專案籌集了 1.2 億美元的私募基金，在消息釋出後該平台的加密貨幣波浪幣 (WAVES) 上漲超過 30%。

Vostok 專案是一個「通用區塊鏈解決方案」，結合了自己的私有區塊鏈平台和平台優化工具 Vostok 系統整合器，旨在為商業和政府 IT 系統部署 Waves 平台技術。據報導，新產品將幫助 Waves 平台開發人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT) 等新技術，以支持「真正開放和去中心化的網路」。

據報導，此次私募融資由總部位於倫敦的金融服務公司 Dolfin 所領導。 Waves 於 2018 年早些時候開始開發 Vostok 平台，並計劃在 2019 年初推出，初期主要針對歐洲和亞洲市場。

Dolfin 的執行長 Denis Nagy 表示，由於缺乏金融基礎架構，在區塊鏈產業中要募集私人資金經常會出現問題。Nagy 認為，最近的私募融資的成功是基於「投資者對私募股權而言很熟悉的模式」。

Waves Platform 成立於 2016 年，是一個區塊鏈平台，允許用戶構建自己的代幣，並被稱為「世界上最快的區塊鏈。」據稱，該平台較比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 的區塊鏈平台還快，每天最高處理 610 萬筆交易。

在獲得資金的消息釋出後，該平台的加密貨幣波浪幣 (WAVES) 出現了超過 30% 的價格飆升。市值約為 3.99 億美元，在加密貨幣中排名第 19 位。據 CoinMarketCap 的數據顯示，在過去的七天裡，波浪幣的漲幅超過了 104%。