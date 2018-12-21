利空因素漸退 黃金近期強勢應延續至2019年

今年黃金價格可能出現 3 年內的首度虧損，但近幾個月圍繞著黃金的情緒有所改善，在美股遭拋售之下，跡象顯示聯準會明年可能提前終止升息步伐，黃金價格因此反彈，分析師預計 2019 年價格有望進一步上漲。



標普 500 指數自 9 月下旬達到高點以來，已下跌逾 15%，同一期間，黃金價格上漲 3%。20 日，2 月交割的黃金期貨上漲 0.9%，收於每盎司 1267.90 美元，創 6 月 25 日以來收盤新高點。

黃金期貨價格日線走勢圖

聯準會於 19 日將聯邦基金利率目標上調 25 個基點至 2.25%-2.5% 區間，符合市場預期。同時，聯準會新公布的利率點陣圖顯示，明年升息預測從 3 碼降至為 2 碼，黃金走勢因此獲得新動力。

聯準會 12 月釋出的利率點陣圖

美財經新聞主持人 Jim Cramer 認為，聯準會一再忽視美國經濟嚴重的弱點，仍選擇在 12 月升息，在此情況下，他建議投資者購買黃金 ETF，而不是購買美股。

儘管黃金價格開始反彈，但許多交易員認為力道不夠，市場存在許多的不確定因素，包含英國脫歐、美中貿易戰以及股市走勢不穩定，作為避險資產的黃金，應該獲得比現在更多的支持。



安本標準投資管理的投資策略主管 Maxwell Gold 解釋，黃金為一種動態避險工具，但並不是所有市場事件的靈丹妙藥，黃金往往受益於全球系統性事件或是當股市遭拋售時。



儘管近期黃金價格有所反彈，今年整體來說仍為走跌情況，道富環球投資管理的黃金策略主管 George Milling-Stanley 表示，今年黃金價格走跌主因為美元與美股的強勁走勢。



Milling-Stanley 指出，2019 年黃金的表現，仍主要取決於美元和美股的走勢，明年川普稅改所帶來的利多將漸漸消退，美股將失去此支撐力道，而聯準會預估放緩升息步伐，對美元提振有限，以上述情況來看，對黃金將是有利的。



除了聯準會政策和美元走勢外，世界黃金協會的董事總經理 Joseph Cavatoni 表示，「金融市場穩定性惡化」和中國與印度的「結構性經濟改革」將支持明年市場對黃金的需求。

《Gold Newsletter》的 Brien Lundin 認為，出現購買黃金的好時機點，因為圍繞黃金的利空因素已轉向正向支持，投資者亦可選擇購買 ETF，如 SPDR Gold Shares ETF (GLD)，他預期黃金價格有望在明年底前攀升至每盎司 1375 美元。