貴金屬盤後─風險性資產受創 黃金收高11.50美元 創近六個月收盤高點

黃金週四上漲，並創近六個月收盤高點。自週三的跌勢中反彈。

2 月黃金上漲 11.50 美元，或 0.9%，收於每盎司 1267.90 美元，創 6 月 25 日以來，交易最熱絡合約收盤新高點。

週三，Fed 決議調高聯邦基金利率目標範圍一碼至 2.25% 到 2.5%。該美國央行並說，預期 2019 年將升息二次，而非九月預期的三次。2020 年將再升息一次。

分析師說，Fed 減少了未來升息的預期，但熱絡的經濟展望少有變動。Fed 升息決議公布後，因實質利率上升，黃金受到壓力。

近來的經濟數據有所減緩，但經濟活動依舊強勁，Fed 未來升息恐按計畫進行，當有助支撑美元，黃金則受到壓力。

但因目前已有跡象顯示美國決策官員將踩升息煞車，讓政策正常化，則可能削弱美元，提供黃金支撑。

週四，美元指數下跌 0.8% 至 96.263，可能創下自 2 月以來，跌幅最大的一週。

分析師說，若美元指數高點已至，黃金可能測試 1360 美元，可能在 1 月底前到達該水準。

美國股市週四大幅下跌，亦有助友撑黃金市場。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲 0.3% 至每盎司 14.869 美元。3 月銅下跌 0.7% 至每磅 2.697 美元。1 月白金收於每盎司 795.80 美元，下跌 20 美分。

鈀金本週上漲並突破每盎司 1200 美元大關，創新高點，而後回檔。3 月鈀金下跌 0.8% 至每盎司 1191.90 美元。