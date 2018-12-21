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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/12/20  107/12/19 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.62000   13.18000   0.44000    3.33839
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.36000   15.86000   0.50000    3.15259
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.72500   19.27930   0.44570    2.31181
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.40100   18.96400   0.43700    2.30437
群益印度中小基金-美元                                            12.94200   12.67050   0.27150    2.14277
群益印度中小基金N-美元                                            9.04860    8.85880   0.18980    2.14250
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.80330   10.57930   0.22400    2.11734
群益印度中小基金-人民幣                                          14.62520   14.32200   0.30320    2.11702
瀚亞印度基金-美元                                                13.30000   13.04000   0.26000    1.99387
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.95000   14.66000   0.29000    1.97817
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.60000   15.30000   0.30000    1.96078
群益大印度基金-美元                                              12.22750   11.99470   0.23280    1.94086
群益大印度基金-人民幣                                            13.03060   12.78570   0.24490    1.91542
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.54000    8.38000   0.16000    1.90931
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.13000   13.87000   0.26000    1.87455
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.48000   28.95000   0.53000    1.83074
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.21000   14.94000   0.27000    1.80723
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.62000   16.33000   0.29000    1.77587
群益大印度基金-新臺幣                                            11.58000   11.38000   0.20000    1.75747
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.92000    9.75000   0.17000    1.74359
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.19000   11.01000   0.18000    1.63488
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.21000    8.08000   0.13000    1.60891
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.77000   10.60000   0.17000    1.60377
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.91000   14.68000   0.23000    1.56676
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.35000    9.21000   0.14000    1.52009
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.06000   22.73000   0.33000    1.45183
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.71000    8.59000   0.12000    1.39697
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.75000    8.63000   0.12000    1.39050
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.64000   14.45000   0.19000    1.31488
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.43000   14.25000   0.18000    1.26316
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