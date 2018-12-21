[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/12/20 107/12/19 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.62000 13.18000 0.44000 3.33839 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.36000 15.86000 0.50000 3.15259 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72500 19.27930 0.44570 2.31181 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.40100 18.96400 0.43700 2.30437 群益印度中小基金-美元 12.94200 12.67050 0.27150 2.14277 群益印度中小基金N-美元 9.04860 8.85880 0.18980 2.14250 群益印度中小基金N-人民幣 10.80330 10.57930 0.22400 2.11734 群益印度中小基金-人民幣 14.62520 14.32200 0.30320 2.11702 瀚亞印度基金-美元 13.30000 13.04000 0.26000 1.99387 群益印度中小基金-新臺幣 14.95000 14.66000 0.29000 1.97817 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.60000 15.30000 0.30000 1.96078 群益大印度基金-美元 12.22750 11.99470 0.23280 1.94086 群益大印度基金-人民幣 13.03060 12.78570 0.24490 1.91542 群益印度中小基金N-新臺幣 8.54000 8.38000 0.16000 1.90931 瀚亞印度基金-人民幣 14.13000 13.87000 0.26000 1.87455 瀚亞印度基金-新台幣 29.48000 28.95000 0.53000 1.83074 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.21000 14.94000 0.27000 1.80723 元大滬深300單日反向1倍基金 16.62000 16.33000 0.29000 1.77587 群益大印度基金-新臺幣 11.58000 11.38000 0.20000 1.75747 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.92000 9.75000 0.17000 1.74359 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.19000 11.01000 0.18000 1.63488 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.21000 8.08000 0.13000 1.60891 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.77000 10.60000 0.17000 1.60377 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.91000 14.68000 0.23000 1.56676 復華恒生單日反向一倍基金 9.35000 9.21000 0.14000 1.52009 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.06000 22.73000 0.33000 1.45183 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.71000 8.59000 0.12000 1.39697 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.75000 8.63000 0.12000 1.39050 元大標普500單日反向1倍基金 14.64000 14.45000 0.19000 1.31488 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.43000 14.25000 0.18000 1.26316 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------