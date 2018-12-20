辣椒擬以4000萬收購辣椒方舟 持股將提升至逾44%

遊戲營運商紅心辣椒 (4946-TW) 今 (20) 日董事會決議通過，以每股現金 5.5 元作為對價，擬於 12 月 22 日至 1 月 17 日期間，公開收購興櫃公司辣椒方舟 (6611-TW)7273 張股票，預計收購總金額約 4000 萬元，待收購完成後，辣椒對辣椒方舟的持股將提升至 44.05%。

辣椒方舟成立於 2014 年，主要業務為手遊營運及 IP 遊戲共同開發，並以手遊營運為主要營收來源。而辣椒以端遊、頁遊與運動類的遊戲代理為主要營運業務，並積極拓展海外市場，擴大遊戲營運與經營規模。

辣椒方舟原本就為辣椒轉投資公司，持股約 8.74%，此次辣椒擬公開收購辣椒方舟 7273 張股票，待此次收購完成後，總持股將提升至 44.05%，預計總收購金額約 4000 萬元。

辣椒表示，近來手遊崛起，衝擊既有電腦線上遊戲市場，造成遊戲產業激烈競爭，辣椒在遊戲營運上累積多年經驗，深知遊戲開發為產業的根基，且了解遊戲開發的經營模式管理，與代理營運有所不同，為因應遊戲市場上的變化，決議收購辣椒方舟，以全面化與多元化作為集團未來發展方向。

辣椒收購辣椒方舟後，可提高對辣椒方舟的控制力，並可將辣椒方舟與日本 IP 公司商務交涉的 know-how 與手遊營運經驗，充分運用在辣椒集團各公司發展上。此外，也可挹注集團資源，來協助辣椒方舟發展營運強項，提高市場競爭力，以為整體集團創造更高效益。