「川金會」第二回合：紐約見？

Axios 報導稱，一些白宮官員對於川普與金正恩的會面取得進展非常樂觀，他們甚至希望兩人能在 9 月於紐約舉行聯合國大會時開展第二輪會晤。

報導稱，官員們表示，川普可能舉行第二輪「川金會」的理由之一是他可以將其作為鼓勵朝鮮進行真正變革的一根「胡蘿蔔」 。

朝聯社周一報導稱，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於 5-7 日訪問朝鮮，同朝鮮進行無核化問題的後續談判。白宮發言人桑德斯表示，蓬佩奧此行將同金正恩及其團隊會面。

這次是蓬佩奧第三次訪朝，他在朝美領導人 6 月 12 日舉行世紀會談前曾以總統川普特使的身份於 4 月和 5 月兩度訪問朝鮮。

在新加坡峰會上，金正恩承諾「向朝鮮半島無核化方向努力」， 但沒有給出具體時間表，也沒有承諾立即就其武器項目採取行動。

這使得美國情報界對於朝鮮長期以來的懷疑依然存在。美國國家安全顧問 John Bolton 近日在接受 CBS 採訪時對朝鮮方面的誠意表達了謹慎立場：「我們非常清楚朝鮮過去幾十年來與美國的談判模式。這次他們沒有表現出任何讓人眼前一亮的點。」

美國官員在 2 月份的一份評估中稱，朝鮮表示要擁有核武並部署遠程導彈，同時一再宣稱，核武是其生存的基礎，這表明朝鮮不打算在談判中放棄核武和導彈。

華爾街日報在周一發布的報導中表示，最新衛星圖像顯示，朝鮮即將完成一個重要導彈製造工廠的大規模擴建工作。文章稱，儘管美國施壓要求朝鮮放棄武器項目，但朝鮮正在推進這些項目。

朝鮮最後一次進行導彈試驗是在去年 11 月，該國自去年 9 月以來未進行過核試驗。

作為地緣政治事件中起到避險作用的傳統資產黃金近期表現令人失望。6 月，受強勢美元打壓，黃金價格下跌約 3.5%，創出 2016 年 11 月以來的最大單月跌幅，且最近三個月的跌幅持續放大，而美元指數在貿易局勢升溫中連續第三個月上漲。