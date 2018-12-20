新神卡加持 玉山銀信用卡明年流通卡數可突破500萬卡

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行目前為信用卡三哥，今年發卡策略積極，尤其又有近期躍升為「神卡」之稱的 Pi 拍錢包信用卡、加上搶下南山廣場信用卡，以及又從中國信託手中搶下大江聯名卡的合作權，總經理黃男州今 (20) 日表示，預計明年流通卡數可以超越 500 萬卡。

台灣的信用卡市場，長期由國泰世華銀、中國信託、玉山銀行、台新銀行、花旗銀行佔據前五大。但玉山銀行近期在聯名卡市場大搶市，大江購物中心與中國信託的聯名卡合約年底到期，新卡由玉山銀行奪下，黃男州表示，大江購物中心以行動 APP 經營會員，輔以社群創意行銷，目前會員數超過 50 萬人，尤其大江國際購物中心的消費客群以年輕與親子族群為主力，26 歲到 45 歲的青壯年顧客占了 6 成，「玉山大江聯名卡」提供在地消費者並可滿足消費者逛街、看電影、吃美食以及親子同樂的需求。

黃男州進一步指出，相信此次合作能發揮雙方優勢的加乘效益，不儘可以讓「玉山大江聯名卡」成為大桃園區購物首選的信用卡，目標希望兩年內發卡目標可以至少達 10 萬卡。

除了大江聯名卡，玉山銀行目前還有統一時代百貨、麗寶樂園、中友百貨、統領廣場、耐斯廣場、寶雅等多張百貨聯名卡，而 1 月將再發行南山廣場聯名卡。

此外，今年 8 月甫上市的 Pi 拍錢包信用卡，因為一般消費就享有 2.5% 的回饋，近期在網路上被封為新一代的「神卡」，尤其 LINE Pay 卡回饋明年確定縮水到 1%，黃男州坦言，近期 Pi 拍錢包信用卡的詢問度確實上升，且 4 個月以來，發卡量已遠超過 5 萬卡，玉山銀行 Pi 拍錢包信用卡鎖定點數生態圈，打造場景金融。

黃男州表示，玉山銀行目前整體流通卡數超過 480 萬張，每月平均簽帳金額約 8000 元，在市場市佔率為第三名，預計明年流通卡就可以超越 500 萬卡。