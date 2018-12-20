〈華固營運展望〉華固明年完工交屋入帳金額將達150億元 創歷史新高

華固建設 (2548-TW) 今年並沒有完工銷售的建案入帳，以餘屋銷售作為營收主力，但總經理洪嘉昇今 (20) 日在法人說明會中表示，華固在 2019 年完工且確定入帳的金額，估達 150 億元，將創華固成立 30 年以來新高，毛利率可望維持 26-28% 的水準；同時，華固明年的住宅推案金額，將超過 100 億元。

華固建設明年預計推出的兩住宅個案為春節後推出預售的石牌住宅案「華固翡麗」，基地面積為 830 坪，可銷售坪數為 5200 坪，預估總銷售金額為 48 億元，而另有內湖潭美段潭美國小旁住宅案將在第 3 季推案，基地面積 1654 坪，推案可銷售面積達 6900 坪，預估總銷金額為 62 億元，為目前華固建設手中儲備推案中量體最大的個案。

華固在今年並沒有新完工入帳的建案，以手中數起已完工建案待銷售為主力，台北市天母「天鑄」豪宅、新北市新店區華城別墅及「華固新天地」，前 3 季財報為 28.98 億元，稅後純益為 6.04 億元，每股純益為 2.17 元。洪嘉昇指出，今年華固賣得最好的應屬「華固新天地」的地上權住宅案，6 個月賣出達 160 戶，目前手中仍有 100 戶待售，預計於明年可以出清。

至於華固明年可交屋入帳的全新建案，有總銷 80 億元的台北市敦化北路的「名鑄」豪宅、總銷 50 億元的八德路和建國北路口「樂慕」、總銷 42 億元的台北市承德路「華固新代田」，在既有的銷售 150 億元完工交屋入帳之下，可望創下華固合併營收歷史新高。