英國脫歐影響 飛捷H2業績趨緩 惟全年營收仍將力戰70億元新高

儘管面臨美中貿易戰與英特爾 CPU 缺貨的大環境衝擊，端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷 ( 6206 ) 未受影響，不過，英國脫歐近日再度延燒，卻令英國客戶出現觀望態勢，因此飛捷保守看待第四季的業績展望，惟全年營收仍將力拚 70 億元大關。英國脫歐進入倒數計時，明年 3 月底將是英國與歐盟針對如何脫歐具體條款協議的最後期限，近期英國再度成為焦點議題。據了解，英國脫離歐盟進入最後階段，影響當地客戶的下單意願，普遍出現觀望態勢，此令該公司下半年在英國地區的業績受到明顯的影響。

該公司包括子公司英商 BOX 在內，今年上半年英國業績占比超過兩成，整體歐洲市場占比則高達 57%，因此，英國啟動脫歐程序，今年去年底開始大量挹注飛捷業績的英國郵局標案，在上半年貢獻了 9 千台訂單，原本期待下半年還有 9 千台訂單，如今出現延遲狀況。

而英國郵局大型標案是推升第二季合併營收突破 21 億元，創下歷史新高記錄的主要因素之一。第三季飛捷合併營收下滑到 15.48 億元，較上季減少達 27.5%，與去年同期持平，預計第四季也是呈現季減的局面。不過，因工廠均在台灣，在美中貿易戰陰霾下，飛捷反而不受影響，而第三季以來英特爾 CPU 缺貨的問題，對飛捷也沒衝擊，出貨仍屬正常。

而累計前三季營收為 54.14 億元，今年全年預估仍將力拚 70 億元大關，再度改寫歷史紀錄。