投資快訊》聯準會升息1碼，該失望嗎？ 

週三 (19 日) 聯準會 (Fed) 宣布升息一碼，暗示 2019 年 2 次升息，低於此前 9 月預測的 3 次升息，聯準會軟化鷹派基調但仍偏鴿不足，Fed 主席鮑爾表示將持續資產負債表正常化，市場賣壓滾雪球般擴大，消弭先前盤中漲幅，美股迎來黑色星期三，道瓊下跌逾 300 點。 新聞來源: 鉅亨網新聞 2018-12-20

聯準會此次升息 1 碼已在市場預料之中，市場關注的是明年升息次數與何時停止升息，以及聯準會對於未來政策透露的線索。

1. 聯準會此次會議決策與經濟預測

從委員們對聯邦基金利率預估的點陣圖來看，明年全年升息由 2018 年 9 月預估的 3 次降為 2 次，17 位委員中，有 11 位認為升息次數不超過 2 次，有 6 位預計應該要升息 3 次，2020 年則可能升息一次或不升息。同時，這次會議中聯準會下修了中性利率以及長期利率，停止升息的時間點仍落在先前預估的 2019 年中或 2020 年初。

聯準會 12 月利率點陣圖

資料來源：Federal Reserve，「鉅亨買基金」整理，2018/12/20。

同時在本次會議中，聯準會下調了今明兩年的經濟成長預測以及通膨預估，並且表示未來將持續監控全球經濟及金融發展狀況。在本次會議之前，市場已提早預期 2019 年的升息次數下修至升息 1-2 次，而升息 1 次的機率為最高，因此市場對聯準會不夠鴿派的態度失望。

市場利率預估

資料來源：FEDWatch，「鉅亨買基金」整理，2018/12/20。

2. 利差反轉近在眼前

「鉅亨買基金」在先前的研報中曾經提過，美國長期 10 年公債殖利率與其近 5 年的平均名目經濟成長率高度相關，而短期的公債殖利率則是反應政策利率以及企業借貸的成本。企業借貸成本逐漸增加，加上經濟成長放緩，將令企業面臨更加困難的環境。近期房市、車市的放緩，已經提前顯現了這項影響。

美國長短期利差將進一步縮窄（10 年與 3 個月公債殖利率）

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/12/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 聯準會再升息，實體經濟將受影響

過往在聯邦利率升息超過美國 10 年公債殖利率時，往往會傷害經濟成長，而引起較大的市場震盪，而目前美國 10 年期公債殖利率已來到 2.77% 左右，僅夠聯準會再升息一次。

聯邦利率以美國 10 年公債殖利率為上限

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2018/12/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果

聯準會表示重申其縮表立場，將令全球資金持續緊縮，美元維持高檔震盪，股市波動會繼續存在，如果政策面有所改善，例如聯準會態度轉向、中美衝突降溫，將有助改善目前市場的部分壓力，但由於政策面的不可預測，建議投資人在接下來的投資中保持謹慎。

停止升息前，各資產表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；回測期間 19881-2018，債券為 1991-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；回測期間 19881-2018，債券為 1991-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

股票仍有表現，應搭配持續提高債券部位

近期美國房地產及汽車銷售數據都有所下滑，加上持續的升息與減稅效果減弱，美國正處於升息循環的末段。從過去停止升息前夕的歷史數據來看，股市表現普遍優於債券，考量到越來越靠近停止升息的時間點，投資人選擇股票時可以選擇高股息及價值股，同時增加較安全的債券部位，較有利於因應市場快速轉變。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)

>> 富達美國基金

>> 瑞銀 (盧森堡)- 美元債券基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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