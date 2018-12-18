眾達、同欣電、長園科、泰碩、瑞基

眾達 - KY(4977)：32G 光收發模組正常出貨，11 月營收創下今年來新高，明年營運展望樂觀，將持續投入開發下一世代資料中心超高速光收發模組與 5G 基地台用光收發模組。股價力守 5 日均線及 80 元關卡，反彈站在年線及 83 元之上，9 日 KD 值持續向上，有機會挑戰上檔 85-90 元間反壓。

同欣電 (6271)：凱美公告以 14.64 億元，每股 108 元取得同欣電 8.05% 股權及 1 席董事，未來將進一步鎖定 5G、車用等領域進行布局。激勵股價反彈，盤中一度攻上 108.5 元，隨即轉為 106 元上下震盪走勢。



長園科 (8038)：搶攻 UPS 鋰鐵電池系統與新能源儲能系統，打入全球半導體龍頭廠供應鏈，11 月營收月增近 6 倍、年增逾 11 倍，改寫近年單月新高，法人評估，12 月仍有機會正向發展，明年爆發力可期，推升股價沿 10 日均線向上走多。



泰碩 (3338)：順利接獲手機熱導管訂單，也搭上 5G 列車，搶進伺服器基地台領域，將為未來業績成長動能之一。股價開高後一度衝上 31.4 元，創下近一年新高，9 日 KD 值呈 80 以上鈍化，因波段漲幅已大，宜防獲利下轎賣壓。



瑞基 (4171)：受惠中國、泰國、沙烏地阿拉伯等地的畜產及寵物試劑銷售大增，帶動 11 月營收衝上歷史第三高，月增 41%、年增 64%，預期明年將擴建 GMP 廠房，取得 POCKIT 第一代的生產製造及銷售資質，可望延續成長動能。股價震盪走多，續創波段新高，挑戰上檔 41 元，10 日均線上升至 36.7 元附近。

