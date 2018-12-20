〈每日外資外匯觀點〉鴿派升息力道不足 美元年底前將再衝高

美國聯準會符合市場預期宣布今年第四度升息，調升聯邦基金利率 25 個基點，並暗示明年還將繼續調高利率，「鴿派」升息的力道卻未如市場期，衝擊美股及金價走勢，美元指數則受激勵重返 97。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國興業銀行 (SocGen) 美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示​​，聯準會的聲明並沒有改變通膨預期的措辭，基本上仍將維持其收緊貨幣政策的立場，並未如預期的那麼鴿派；法國巴黎銀行外匯策略北美負責人 Daniel Katzive 認為，這也正是美元周三反彈的主要原因。

未來幾個月美元下跌有限

富國銀行駐紐約的外匯策略師 Erik Nelson 指出，聯準會宣布升息後美元走高，預期未來幾個月來美元下跌有限，除非全球各國央行有更多跟進升息的動作。

Fed 再升息將在三月和六月

瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 表示，聯準會點陣圖顯示，2019 年的升息次數已經從先前的三次減少至兩次，該行預期升息時間點將落在三月和六月；此外，並預期 2020 年將再升息一次。

美元指數年底前將再衝高

高盛分析師 Sheba Jafari 表示，美元指數目前處於去年一月以來的 ABC 波浪中的大型 B 浪中，中線目標價位約為 102，而且今年底前美元還有最後一次機會衝擊本波經濟周期的新高。

美銀美林技術分析策略師 Paul Ciana 也認為，美元指數將在年底前測試周期性高點，隨後 2019 年將初有一波下跌，但僅是暫時性修正，下跌反而營造美元的買進機會。