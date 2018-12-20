Fed升息25基點將繼續縮表 人民幣中間價下調67點

新浪財經訊 12 月 20 日，美聯儲加息 25 基點將繼續縮表，人民幣中間價報 6.8936 ，下調 67 點，上一交易日中間價報 6.8869，在岸人民幣上一交易日收報 6.8954。

美聯儲如期加息 25 個基點

美東時間 12 月 19 日美聯儲宣佈將美國聯邦基金利率調升 25 個基點至 2.25%-2.5% 區間，實現年內第四次加息，符合市場預期。鮑威爾稱，美聯儲已經抵達了中性利率區間的低端，明年任何一次會議都可能行動，利率路徑不確定性很高，決策並非預設，不受政治影響，將由資料決定，將保持縮表步伐。

反映美聯儲官員對未來利率預期的點陣圖顯示，聯儲決策者對 2019 年底聯邦基金利率的預測中位值為 2.875%、約為 2.9%，暗示 2019 年將加息兩次。

美聯儲沒有想像中那麼鴿

美聯儲決議一如預期加息 25 基點，且對於未來政策的預期並沒有投資者預想中那麼鴿派，這令此前過度沽空美元的市場基調被扭轉。美聯儲在決議文本中稱，當前美國經濟活動強勁增長，開支強勁增長，在經濟活動持續擴張和就業市場持續強勁的背景下，未來進一步緊縮貨幣政策仍是有必要的。這一決議也得到了聯邦公開市場委員會的全數贊同。

美聯儲明確，出售當前所持債券的 “縮表” 行動仍將無礙地繼續下去。業內機構也在解讀了美聯儲最新決議文本後的第一時間給出結論稱：美聯儲措辭雖然從字面上看談不上鷹派，卻遠沒有投資者此前所普遍押注的那樣一鴿到底。這也令美元空頭倍感失望，美元指數 (97.0273, -0.0106, -0.01%) 旋即從日低回升。

央行創設定向中期借貸便利 操作利率比 MLF 優惠 15 基點

中國人民銀行網站 19 日消息，為加大對小微企業、民營企業的金融支持力度，中國人民銀行決定創設定向中期借貸便利，定向中期借貸便利資金可使用三年，操作利率比中期借貸便利（MLF）利率優惠 15 個基點，目前為 3.15%。

專家表示，央行此舉對引導和促進金融機構加大對小微企業、民營企業貸款有一定效果，有利於引導融資成本下降，有利於改善商業銀行和金融市場流動性結構，保持市場流動性合理充裕。

美聯儲加息 人民幣 “視而不見”

美聯儲如預期加息 25 個基點，由於加息資訊已被市場基本消化，加之近期人民幣與美元走勢相關性逐漸減弱，甚至出現 “同升同跌” 走勢，人民幣匯率在美聯儲公佈加息後小幅走跌，之後於 6.90 關口震盪。