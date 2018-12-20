中美貨幣政策分道揚鑣 人民幣應聲倒地

中美兩國央行接連而來一鬆一緊的動作，導致在岸、離岸人民幣貶破 6.91 元大關。

中國方面，12 月 19 日晚間，中國人行宣布為了擴大對中小企業、民營企業的資金援助力道，決定推出新的貨幣政策 - 定向中期借貸便利 (TMLF)，內容將依照金融機構對中小企業、民營企業貸款成長情況，向這些金融機構提供長期穩定的資金來源。TMLF 資金最長可展延至三年，利率比 MLF 低 15 個 BP，達 3.15%，此舉如同向市場釋出更便宜的流動性。

緊接著在 20 日上午，中國人行再進行人民幣 1200 億元 7 天、人民幣 300 億元 14 天逆回購操作，利率維持不變，7 天、14 天逆回購得標利率分別為 2.55%、2.7%，加上今天中國市場並無逆回購到期，總結中國人行今天向市場淨釋出人民幣 1500 億元，以紓緩年底市場資金面趨於緊俏的慣例。

而美國方面，12 月 20 日零晨，FOMC 宣佈升息 0.25 個百分點，達 2.25%~2.5%，是今年以來第 4 次升息，同時將 2019 年的升息次數預估從 3 次下調至 2 次，緊縮資產負債表的行動將持續。

中美兩國央行貨幣政策走向相反，引發人民幣對美元匯率下跌。在岸、離岸人民幣匯率相繼跌破 6.91 關卡，離岸人民幣一度跌至 6.9102，貶幅近 100 點。而人民幣中間價則貶值 67 點，達 6.8936。

圖: 新浪財經

圖: 新浪財經

最近一段時間，市場並不看好人民幣走勢，人民幣貶值壓力大，主要因中國經濟成長持續下滑，中美貿易摩擦前景不明朗。因此，人民幣對美元匯率是會否貶破「7」，再度成為市場熱門話題。若人民幣一旦貶跌破「7」的關鍵價位，引發資金退出潮，中國人行穩定匯率要付出的代價會更大，更不利於目前中國經濟穩定發展。因此，無論從短期內中國經濟所面臨的各種考驗，還是從長期中國經濟平穩健康發展考量來看，保持人民幣匯率在合理區間穩定波動，並能合理預期十分重要，畢竟在金融市場投資人最怕的就是無法預測的不確定性。