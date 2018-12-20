財長重申：租稅負擔率提高至15% 是合理擴大稅基而非加稅

財政部長蘇建榮今 (20) 日表示，租稅負擔率提高到 15% 是「合理擴大稅基」，並非加稅，財政部擴大稅基將從數位經濟優先因應；他強調，租稅負擔率 15%「是長期願景」，如果政府財政健全，債務就會減少。

蘇建榮昨 (19) 日在立委曾銘宗的追問下，首度鬆口表示，希望我國的租稅負擔率長期願景可以從目前的 12.9% 提高至 14%、15% 為目標；今天蘇建榮出席財委會，媒體提問，提高租稅負擔率是否等同加稅？他態度堅定回應，「是合理擴大稅基，不是加稅」，並重申租稅負擔率是長遠目標。

根據財政部資料，目前台灣的租稅負擔率約 12.9%，比起經濟合作暨發展組織國家 (OECD) 租稅負擔率平均 20% 相比，國際間的平均水準則約 14% 到 15%，因此蘇建榮提出 15% 的租稅負擔率為長期願景目標。

財政部估算，租稅負擔率每增加 1 個百分點，約可增加 1,700 億元稅收，以此推算，當租稅負擔率提高到 15%，約可增加 3,570 億元稅收。

蘇建榮指出，我國的租稅負擔率比起其他國家相對偏低，以財政健全角度來看，在國民所得、國內生產毛額 (GDP) 成長的情況下，稅收也應適度增長。

蘇建榮日前受訪時曾說，將從三大方向擴大稅基，包括研議數位經濟稅制、用大數據尋找合理稅源與扣除額合理化，其中在數位經濟部分，在數位經濟蓬勃發展下，很多經濟行為並未課到稅，財政部站在公平合理的立場，擴大稅基將從數位經濟稅制優先因應。