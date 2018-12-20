美國有意撤銷對俄鋁制裁 推動股價高開25%

俄羅斯鋁業公司 (Rusal) 今 (20 日) 宣布，經美國財政部外國資產管理辦公室披露，美國財政部有意在 30 日內解除對該公司的制裁。

受此消息影響，俄鋁港股今高開 25%，倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期鋁價下跌 1.1%，創去年 8 月以來新低。

美國財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 先前於聲明中表示，因受到俄鋁大亨 Oleg Deripaska 寡占控制，引發市場對於鋁、鎳金屬供應干擾的的疑慮，財政部決議對部分企業發動制裁。

然而根據與美國財政部的協議，部分公司同意減少 Deripaska 的股份持有權，進行董事會改革，並承諾持續進行審計與匯報要求，使公司財務部分更加透明。因此美國財政部宣布，可能於 30 日內對治理變革有成的公司停止制裁。

美國財政部提出停止制裁的條件包括進行企業管治變動，透過董事會全面改組以確保獨立董事占董事會大多席次，並且必須遵守特別指定國民名單中的制裁剔除條件，持續向辦公室進行匯報。

除了解除對部分俄國企業制裁，根據外媒報導，美國近期也在中東問題上對俄羅斯示好，謀求改善雙方關係。經白宮發言人 Sarah Sanders 證實，美方已開始從敘利亞撤軍，