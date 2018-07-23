俄鋁可望剔除出美制裁名單 股價開盤後拉升逾12%

美國財長梅努欽 20 日透露，俄鋁 (0486-HK) 已接觸美國財政部，並遞交計劃，可望剔除出制裁名單。俄鋁股價今 (23) 開盤後一度拉升 12.381%，報港幣 2.36 元，截至 10:16，報港幣 2.33 元，漲 10.952%。

圖：新浪財經

梅努欽接受《路透》專訪時表示，俄鋁已經向財政部遞交計劃書，就尋求在制裁名單中除名，提出解決方案，目標是恢復俄鋁的正常買賣。

梅努欽承認，俄鋁公司對全球鋁市場很重要，他補充說：「美國制裁的目標不是讓俄鋁停業；如果找到可接受的解決方案，那就是我們的目標」。

美國於 4 月份宣布，將俄鋁及其母公司 E + 集團列入制裁名單；經交涉後，美方宣布延長美國投資者結束對俄鋁投資交易的緩衝期，並提出撤銷制裁條件，表明要求大股東歐柏嘉放棄控股權。其後歐柏嘉將持股權減至 50% 以下，並退出 E + 董事會。

俄羅斯生意人報 (Kommersant) 曾援引俄鋁提交政府的尋求國家幫助的提案稱，俄鋁預計在 10 月過後制裁仍未取消的不利情境下，公司今年的產量降幅可能高達 70%。這種不利情境若是成為現實，還會導致公司裁員和關廠；公司請求政府為其提供廣泛的能源市場有利條件，價值高達數十億盧布。

報導指，俄鋁已經請求俄羅斯政府補貼能源市場，價值高達數十億盧布。