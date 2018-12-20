記憶體模組廠十銓12/22起競拍 競拍底價每股19.3元

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 將辦理初次上市前現金增資，預計現增 8100 張，將於 12 月 22 日至 12 月 25 日辦理競拍，競拍底價為每股 19.3 元，明年 1 月中掛牌上市，公開承銷價暫定以每股 22 元溢價發行。

十銓配合初次上次前公開承銷，辦理現金增資 8100 張，其中，1215 張由員工認購，其餘的 6885 張，則由券商辦理上市前公開承銷，將於 12 月 22 日至 12 月 25 日辦理競拍，競拍底價為每股 19.3 元，公開申購期間為明年 1 月 2 日至 4 日。

十銓前 10 個月累計營收已達 66.05 億元，今年全年營收可望年增逾 5%、達到 72 億元，改寫歷史新猷。展望明年，十銓科技總經理陳慶文認為，在電競、工控與系統整合等三大應用推升下，出貨量看增 3 至 4 成，雖然由於平均銷售單價近來面臨大幅修正，但預期明年營收仍可望較今年寫下雙位數成長的成績。

從各產品營收占比來看，十銓 DRAM 模組營收占比約 25%，Flash 為 3 成，電競、工控等策略性產品營收為 3 成，記憶體 IC 貿易占比約 25%。其中，在工控領域方面，陳慶文表示，十銓近來成功打入歐美與日系客戶供應鏈，終端應用包括智慧家庭、智慧城市、智慧醫療等市場，新興應用範圍相當廣泛，預期明年營收成長幅度可達 5 成。

電競市場方面，雖然近期同業紛紛跨入此領域，但十銓已早一步耕耘，對同業加入競爭並不擔心。陳慶文表示，全球兩大電競市場分別為中國與美國，市場規模達 250 億美元與 240 美元，占全球電競市場的三分之二，也是十銓近年來的目標市場，占整體策略性產品營收比重達 6 成，未來也將持續拓展電競市場市佔率，預期明年電競營收可望成長 3 成。