【華冠投顧】盤後分析：美股重挫，台股再次回防區間下緣

劉彥良 分析師

受到美股重挫及亞股盤中擴大跌勢的影響，早盤力圖守住 9700 的台股最後也開低走低，終場大跌 108，成交量 936 元。中小型股在內資結帳賣壓下更為弱勢，櫃買指數大跌 1.54% 改寫 11 月底以來新低。

大盤止穩的關鍵，在於何時量能回升至千億元以上，以及漲跌家數比必須要大於 1。也就是說要等內資結帳結束且市場信心回籠下，台股才能重新向上往季線甚至萬點靠攏。所以法人在調節的個股現階段一定要避開，至於被錯殺的績優股則可留意低檔買點。

今天盤面上逆勢走強的族群，一個是韓流概念股如大魯閣 (1432) 和華園(2702)，另一個則是台積電 3 奈米環差通過的受惠股，包括中鋼構(2013)、持續請投資朋友留意且今天改寫新高的漢唐(2404)。

除了漢唐之外，同為廠務系統整合工程的信紘科 (6667) 同樣轉強向上並改寫掛牌以來的新高。信紘科 9 成營收來自半導體產業，其中大客戶台積電占比就高達 5 成。近 3 年信紘科的 EPS 都在 3 塊多，營運相當穩定，法人評估今年獲利可較去年成長雙位數。在漢唐持續創高後，投資朋友可留意這檔剛啟動蜜月行情的信紘科。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。