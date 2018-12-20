【大慶證券】盤前分析－Fed不如預期鴿派 9616點為關鍵防守



◆盤勢分析

Fed 昨日宣布升息一碼，基準利率範圍提升到 2.25% 至 2.5%，但由於 Fed 不如市場預期鴿派，預計明年升息次數僅為 2 次，促使市場情緒重挫，賣壓出籠，美股四大指數除費半外持續破底，費半則下跌 4.24%。國際局勢動盪，氣氛較偏保守，加上聖誕假期將近，許多美股投資人追價意願不高，甚至提前獲利了結，因此研判美股短期內依然是偏向弱勢整理格局。

台股昨日開高走高，終場上漲 64 點，以 9783 點作收，成交量為 913 億元。近期全球經濟數據表現不盡理想、景氣降溫疑慮再起，歐、美股市動盪較大，不過相較之下，亞股因先前跌幅較重，目前仍多處於區間盤整格局，表現相對平穩，以台股來看，集中市場與櫃買指數昨日表現相當分歧，集中市場因外資期貨淨多單口數仍高達 4 萬口，且本波段漲幅較小，表現相對平穩；櫃買指數跌幅較重，終場下跌 0.49% 並跌破月線支撐，內資信心明顯不足。昨日聯準會利率決策會議結果不如市場預期，今日台股恐跟進美股補跌，不過因期貨淨多單仍有 42433 口，且外資近日並未明顯偏空操作，研判台股短期內應仍以 9616~9971 點區間橫盤整理為主，在區間下緣尚未跌破之前，盤勢將以個股表現為主。

昨日大型權值股在外資轉賣為買下，表現強勢，包括台積電、鴻海、大立光等科技類股以及國泰金、富邦金、中信金等金融類股皆以紅盤作收。中小型類股則表現相對疲軟，矽晶圓族群因明年漲價幅度趨緩，未來展望較不明朗，合晶、環球晶、中美晶等跌幅皆在 1.26~6.38% 不等；工具機族群則因外資看淡明年產品報價，力山、上銀、亞德客 - KY 等跌幅較重；但其中還是有亮點族群，連接器的宏致訂於今日召開法說會，市場預期將釋出好消息，帶動宣德、泰碩、萬泰科等也以上漲作收；IC 設計的神盾、昂寶 - KY、敦泰、創意、祥碩等也因各擁利基，成撐盤要角；面板相關的達運、瑞儀、台表科也有不錯的表現。整體來看，國際多空消息混雜，盤勢較為混亂，類股輪動快速，因此建議可留意基本面及未來展望佳的個股，並且逢低承接布局，避免追高。

