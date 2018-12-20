貴金屬盤後─黃金收高2.80美元 Fed升息後 黃金回檔

黃金價格週三上漲，守於 7 月以來的最高收盤水準。隨後，聯準會 (Fed) 決議調高利率，一如預期，黃金回檔走低。

週三黃金期貨收盤後，聯準會 (Fed) 決議調高聯邦基金利率一碼。Fed 並預期 2019 年將升息二次，而非 9 月預期的三次，2020 年，預期將再升息一次。

分析師說，黃金對升息的初步反應是利空，但可能是 "消息出便賣出" 的一時反應。

Fed 消息公布前，2 月黃金上漲 2.80 美元，或 0.2%，收於每盎司 1256.40 美元。

但 Fed 消息公布後，在電子盤交易中，2 月黃金下跌至每盎司 1247 美元。

分析師說，在 Fed 決議公布前，許多投資人買進黃金，期待 Fed 意外維持利率不變。但他指出，在過去 Fed 升息時，黃金下跌，而後很快反彈。預期過去三年的走勢型態依舊會持續，即 Fed 於年底升息，總是黃金大幅漲勢的開始。

升息會削弱黃金的吸引力。但美國決策官員的升息將踩煞車，美元可能轉弱，將有助黃金上漲。

分析師說，2019 年，Fed 升息次數由 3 次降至 2 次，不太可能支撑黃金於新年中上漲，除非中美貿易戰，或英國脫歐，甚至北韓等問題出現大幅改變，預期黃金在 1 月前，仍將交易平靜。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲 11.7 美分，或 0.8%，至每盎司 14.818 美元，本月以來，上漲約 4.2%。3 月銅上漲 1.9% 至每磅 2.716 美元。1 月白金收於每盎司 796 美元，上漲 0.2%。

3 月鈀金上漲 1.9% 至每盎司 1201.30 美元，創新高點，並突破 1200 美元大關。