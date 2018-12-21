又一家央行跟進 瑞典週四7年來首度升息

聯準會 12 月如期宣布升息 25 個基點後，又有國家按捺不住了。

本週四，瑞典央行宣布升息，這也是該國央行 7 年多來首次升息動作，將關鍵政策利率從 - 0.5% 上調至 - 0.25%。瑞典央行表示，目前通膨已回到正軌，但在未來一段時間內需要放慢升息步伐。

瑞典央行在其官方聲明中稱，目前經濟活動強勁，有利於通膨在未來一段時期保持在接近目標水平附近，隨著通膨和通膨預期確立在 2% 左右，高度擴張性貨幣政策的必要性將略有下降。

該國央行還表示，庫藏股利率的預測表明，下一次升息可能會發生在 2019 年下半年，目前−0.25% 的庫藏股利率表明貨幣政策仍然是擴張性的，從而將繼續支持經濟活動。

瑞典央行決定升息後，瑞典貨幣克朗兌美元周四跳漲逾 1%，兌歐元匯率上漲 0.7% 至 1 歐元兌 10.27 瑞典克朗。

瑞典央行也不是唯一升息的貨幣當局。昨夜聯準會如期升息 25 個基點後，中東的阿聯酋央行也隨即宣布升息 25 個基點。

巴林王國央行也追隨聯準會步伐，宣布上調一周存款便利利率 25 個基點，至 2.75%，上調隔夜存款利率至 2.50%，上調貸款利率至 4.50%，維持一個月存款利率在 3.25% 不變。

香港金管局同樣也跟隨聯準會升息 25 個基點至 2.75%；港元高位下挫至一個月最低。

此外，在聯準會升息之前，12 月 19 日周三，泰國央行也宣布上調指標政策利率（一天期附買回利率）25 個基點，至 1.75%，符合市場預期。

泰銖是亞洲最穩定的貨幣之一，2011 年以來泰國一直未進行過升息。泰國央行聲明稱，升息決定背後的其中一個主要因素是建立政策空間。整體而言，當前金融穩定性仍然良好，但多數官員認為，在經濟穩定下，有必要提高利率，以獲得更多貨幣寬鬆空間以支持未來經濟不確定性。

『新聞來源／華爾街見聞』