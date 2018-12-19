兆豐銀行督促客戶更新基本資料 祭出林俊傑演唱會門票

銀行強化 KYC 執行效能，今年以來陸續發出信函，要求自家客戶更新基本資料，兆豐銀行為鼓勵客戶儘早繳回基本資料，祭出人氣歌手演唱會門票；兆豐銀表示，只要是銀行的本國自然人客戶，上網或寄回通知書完成更新基本資料，都有機會抽中林俊傑演唱會門票。

兆豐銀表示，只要 7 月底前開戶的兆豐銀行本國自然人客戶，上網或寄回通知書完成更新基本資料，都可以有抽獎資格，如果家裡祖孫三代 6 人都是兆豐客戶，全家都完成更新基本資料，就有 6 次抽獎機會。

兆豐銀行配合主管機關要求，提升銀行洗錢防制的 KYC 執行效能，自今年８月起，即全面請客戶更新基本資料，包含：開戶目的、服務單位、服務單位行業別、職稱、個人年收入、預期每月平均交易金額，共 6 個項目，為了能在年底前完成全行客戶的基本資料更新，舉辦「兆豐客戶更新基本資料，抽 JJ 門票」活動，提供 60 張 JJ 演唱會門票，讓有更新資料的客戶抽獎。

兆豐銀表示，12 月 31 日前透過兆豐銀行官方網站雲端櫃台、網路銀行、傳真回函、e-mail 回函、紙本回函或分行臨櫃等方式完成「一般基本資料更新」作業，即可獲得抽獎資格。

「亞洲唱作天王」林俊傑（JJ）明年 2 月 16 日、2 月 17 日在台北小巨蛋舉行「聖所世界巡迴演唱會」，2 場演唱會門票開賣後的短短 2 分半內秒殺。兆豐銀行讓客戶有更多可以取得 JJ 門票的機會，除了前述更新資料的兆豐客戶可以抽門票之外，兆豐卡友也可享優先購票權，明年 1 月 15 日持兆豐信用卡刷滿 5,888 元，就可獲得一次「JJ 演唱會雙人門票」抽獎機會，刷越多中獎機會越高。

