神卡再見！LINE Pay卡一般消費回饋確定縮水至1% 

LINE Pay 卡發卡兩年，以高回饋衝出即將達 200 萬張的亮麗發卡成績，不過，中信金 (2891-TW) 旗下中信銀行今 (18) 日宣布，LINE Pay 卡自明 (2019) 年 1 月 1 日起，LINE Points 回饋從原本的 2% 調整為 1%，連續兩年回饋都縮水。

中信銀行在 2016 年底推出 LINE Pay 聯名卡，憑藉著不限通路消費享有 3% 的高回饋、且回饋無上限在市場打響名號，一年內就吸引上百萬民眾辦卡，被譽為「神卡」，但今年回饋率調降至 2%，但刷卡手續費才 1.5%，回饋高於手續費，一旦消費金額變大，手續費收入就會下降，使得中信銀行不得不再度調整回饋方案。

中信銀表示，LINE Pay 卡將於明年全產業一般消費 LINE Points 回饋從 2% 縮水到 1%，但海外消費從現行的 2% 提高到 2.8% 回饋。

中國信託 LINE Pay 卡發卡邁入第三年，積極打造點數生態系，刷卡消費不需事前登錄、沒有消費門檻限制、點數回饋無上限，因此，LINE Pay 卡累積回饋達 LINE Points 70 億點。

根據中信銀行內部資料分析，超過六成的 LINE Pay 卡卡友有旅遊休閒、電影娛樂、藥妝等消費面向偏好，且今年上述類別的消費金額較去 (2017) 年成長 3 至 5 倍。

因此，針對卡友偏好的消費需求，推出指定商家最高 LINE Points 15% 回饋，包括 Hotels.com 有 15%、秀泰影城有 10%、屈臣氏有 5% 等加碼優惠。雖然全產業一般消費回饋縮水到 1%，但這些少數的特店卻有高於現在的回饋率，預期還是有相當程度的誘因讓卡友留住 LINE Pay 卡。

中信銀 LINE Pay 聯名卡發卡量已突破 183 萬張，簽帳卡跟信用卡各佔一半，消費額破 2600 億元，預估今年底前發卡量會突破 200 萬張，信用卡會破 100 萬張，今年目標消費額達到 3000 億元。