瞄準保戶拼消金 兆豐金旗下兆豐銀祭三優惠 力拼民營保費聯名卡

台灣保險商機龐大，也讓銀行瞄準「保戶」拼消金。繼玉山銀行、凱基銀行、台北富邦推出刷卡保費相關優惠，兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀行選在年底繳保費的旺季，發行「Mega One 一卡通聯名卡」，除了一般消費現金回饋無上限，刷卡繳保費也能享 1% 現金回饋和 12 期 0 利率。保費往往是國人年度大宗支出的項目，惟市面上保費聯名卡提供保戶刷保費二擇一優惠，僅能選擇現金回饋，或者是分期零利率，且針對特定保險公司保戶給予專屬回饋。



目前保費聯名卡有 3 張，玉山銀行南山聯名卡，提供 0.2% 現金回饋，最高 12 期 0 利率；凱基銀行中壽聯名卡有 1% 現金回饋，最高 6 期 0 利率；台北富邦富邦鑽保卡，針對富邦指定商品有 1% 現金回饋，刷卡繳保費則是 0.5% 現金回饋和 12 期 0 利率，這 3 家保費聯名卡共通點，即僅能單一選擇現金回饋或分期 0 利率。



兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，刷卡繳保費機制限制讓持卡人有魚與熊掌不可兼得的遺憾，此次推出 Mega One 一卡通聯名卡，持卡期間免收取年費，國內消費 1%、國外消費 1.5% 現金回饋無上限、繳保費可同享 1% 現金回饋和 12 期分期 0 利率，大大減輕持卡人繳保費的負擔。