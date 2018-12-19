中鼎旗下萬鼎獲「公共工程金質獎」兩項特優獎

公共工程最高榮譽「公共工程金質獎」成績揭曉，中鼎 (9933) 旗下萬鼎承攬之「佳山洞庫系統整建統包工程」委託專案管理暨監造服務案，榮獲公共工程委員會頒發第 18 屆「公共工程金質獎」設施類之專案管理單位及監造單位共兩項特優等獎的肯定。由萬鼎董事長吳國安與總經理古定國代表接受公共工程委員會主委吳澤成頒獎表揚。中鼎指出，本統包案之空軍佳山基地，原有電力、消防、空調、給排水及儀控系統已完工近 30 年，相關機電設備等關鍵基礎設施已漸漸進入故障高風險期。萬鼎專案團隊於完成本案之評估及規劃檢討後，於設計階段即整合點雲掃描技術及 BIM 建築資訊模型，有效減少施工衝突及變更設計，並有利日後維護管理；同時採用光纖網路環狀拓樸架構，建置南北洞庫相互備援智慧型監控中心，掌控機電裝備運轉狀況，有效強化監控功能，並依洞庫封閉及潮濕特性，採用 LSFH 低煙無毒之電纜線及防水防潮規劃，維護洞庫之人安物安；另為解決消失性商源問題，優先採用國產品設備，若為國外製品，則取得商源持續供應承諾書。



此外，中鼎也提到，本案於施工期間歷經多次戰機防颱進駐及軍事演訓，累計天數達 80 日以上，萬鼎團隊均透過即時調整施工區域與時間進行主要設備施作更換，並設臨時配套措施以維持單位正常運作，使本案如期如質完成。