馬斯克：洛杉磯首條高速隧道將於12月10日開放

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在對未來公共交通的願景又向前邁出了一步。馬斯克在今日 (22 日) 宣布旗下的隧道公司 Boring Company 的超迴路列車 (hyperloop) 隧道將在不到兩個月內的時間開放。

「第一條隧道差不多完成了，」馬斯克在推特上表示。 「12 月 10 日開放。」

馬斯克推特 (圖: 彭博社)

超迴路列車被描述為一個巨大的「滑板」或平台，可以在洛杉磯地下以高達 155 英里 / 小時 (250 公里 / 小時) 的速度運載車輛。馬斯克在今年早些時候已經公佈了洛杉磯地鐵區域的車站系統計劃，並在 6 月份時表示，每位乘客的票價為 1 美元。

Boring Company 在 8 月份時曾表示，為洛杉磯地區的學校舉辦隧道工作之旅，每次可容納多達 30 名學生。

這條隧道位於 SpaceX 總部所在的加州洛杉磯霍桑市。目前還不清楚馬斯克將如何達到他先前所宣告的每小時 760 英里 (1,220 公里) 的超迴路列車，以及隧道中的實際運輸方式。

此外，馬斯克也在推特上發布了慶祝活動，包括 12 月 10 日晚上的開幕活動以及隔天民眾皆能免費乘車。

馬斯克推特 (圖: 彭博社)

馬斯克的 Boring Company 也同時在開展其他專案，包含開發芝加哥市中心連接奧黑爾國際機場 (O'Hare International Airport) 的專案，這是該公司第一個與主要城市合作的專案。完工後預計芝加哥火車時速可達 150 英里，讓乘客在大約 12 分鐘內到達機場，縮短逾 3 倍的交通時間。