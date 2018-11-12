日本天災影響 雄獅Q3本業轉虧 單季EPS 0.13元

雄獅 (2731) 第三季因 9 月日本遭逢颱風、地震等天災影響，導致旅客取消行程，並增加滯留當地等費用成本，使得第三季營業利益首見虧損，營益率降至 - 0.28%，雖在業外獲利挹注下，單季維持獲利表現，但獲利仍創單季新低，單季 EPS 0.13 元。雄獅第三季歸屬母公司業主淨利 918 萬元，年減 93.66%，毛利率 9.41%，營益率 - 0.28%，EPS 0.13 元；前三季歸屬母公司業主淨利 2.68 億元，年減 31.3%，毛利率 10.73%，營益率 0.99%，EPS 3.83 元。



雄獅表示，營收主要來源為東北亞線，但日本接連遭遇天災如颱風、地震等造成交通及觀光資源嚴重受創，導致旅客取消原定行程，造成短少約 2 億元營收，此外，消費者被迫中止行程於當地滯留，亦增加額外食宿及交通等處理成本，共計影響淨利約 4,500 萬元。



雄獅強調，集團以旅客權益為第一優先，上述事件之相關退費與補償等方案，皆優於交通部觀光局之規定，且就天災等不可抗力因素所衍生之額外成本，概由雄獅全額承受，以具體行為實踐品牌承諾。



然雄獅也提到，雖然東北亞市場受到衝擊，但短程線的東南亞，長程線的歐洲、亞非仍維持正向成長；並已於 11 月正式導入 LINE PAY 的行動支付，持續努力優化服務體驗，並且獨家成為 LINE TRAVEL 的機票元件供應商。



雄獅旅遊總經理裴信祐表示，雄獅目前每年自由行機票開票數達 90 多萬張，加上團體旅客則超過 160 萬張，未來將整合全球 95 間航空公司、984 個城市等機票元件、並於 LINE TRAVEL 平台上販售，積極搶攻「滑」世代客層商機。

