OLED設備占營收比重達一成 晶彩科前三季EPS 0.5元 全年可望轉盈

大陸 AMOLED 產能大舉開出，和輝、天馬、國顯等三家為主力，亦帶動 OLED 設備需求，晶彩科 (3535)OLED 相關設備比重拉升到一成，第三季本業轉盈，營業利益 3134 萬元，前三季毛利率為 22.2%，較去年同期成長 3.35 個百分點，稅後盈餘 3935 萬元，每股盈餘為 0.5 元，法人預期，全年有機會轉虧為盈。晶彩科為 AOI（自動光學檢測）設備商，主要產品 TFTArray/Cell、AMOLED、TP、LTPS、3D lens、ColorFilter 等檢測、量測、修補設備；TouchPanel 檢測、量測設備等，LCD 相關設備比重占了 9 成，其餘 1 成為 OLED 相關。



今年初由田 (3455) 宣布以每股 15 元，公開收購晶彩科 5～35% 持股，並成為該公司最大股東，兩家公司在光學設備具有互補性。



由於大陸面板新增產能以 8.5 代、10.5 代線為主，LCD AOI 設備技術從 3 微米演進到 1 微米，晶彩科亦開發了 10.5 Array AOI、CF AICM 等設備搶攻商機，至於 AMOLE 則以 N2 AOI 為主。



第三季為設備出貨高峰，晶彩科單季營收突破 5 億元，來到 5.07 億元，創下近七個季度新高，本業順利轉盈，累計前三季營收 11.29 億元，年增率 95%，稅後盈餘 3935 萬元，每股盈餘 0.5 元，日前該公司亦公布 11 月獲利自結數，單月營收為 1.03 億元，稅後獲利 260.8 萬元，每股稅後盈餘 0.03 元。





