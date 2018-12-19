台揚下季可望維持年成長表現 兩大商機明年起發酵

衛星通訊廠台揚 (2314) 正面看明年營運，首季可望維持年增表現，看好無線接入網走向虛擬化 (vRAN) 掀起基地台革命，打開白牌巨大商機，在 4G/5G RRU/RRH 的大好機會，已經和幾個客戶簽約，預計明年發酵，軌道衛星 (LEO) 更將引爆世界通訊革命，但主要貢獻將在 2023 年之後，在寬頻衛星設備 (VSAT) 及 MOBILE(行動通訊)兩大產品商機可期下，今日開盤跳空漲停。台揚總經理顏信介表示，全球致力於低軌道衛星的新創公司總數已超過 20 家，就連臉書日前也發布對此市場深感興趣，目前最具代表性的公司是 SpaceX，已分兩期成功打造出近 1.2 億顆的低軌衛星，今年 2 月先行發射了 2 顆實驗衛星，其餘規劃在 2024 年前陸續完成發射。



透過低軌道衛星覆蓋整個地球，地面接收可以利用光纖和微小基地站，用戶用一般手機就能互相通話，這是新的趨勢和應用，也帶來各種用戶端傳遞設備商機。台揚持續關注全球 20 家以上的 LEO 業者，因為包括 SpaceX、波音（Boeing）、OneWeb 等 20 家大企業都有計劃提供用戶寬頻無線上網，也預期商機將在 2023 年之後爆發。



另外，他也看好無線接入網走向虛擬化 (vRAN) 掀起基地台革命，打開巨大商機。新興業者屬新創公司，沒有設計製造能力，要找有經驗的製造商，這是台揚過去幾年在 RRU RRH 布局看到的機會，已經和幾個客戶簽約，2019 年期待商機發酵。



在 VSAT、Mobile 成長，主力產品努力拉高客戶供貨比下，台揚明年可望維持成長趨勢，第一季營收雖會低於今年第四季，但與去年同期相比，仍可望維持成長趨勢。

