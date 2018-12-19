台郡海外籌資案捲土重來 擬發行1.2億美元ECB

軟板廠台郡 (6269-TW) 董事會通過達 80 億元資本支出案，金額為今年資本支出 4 倍，公司並重新送件，擬發行 1.2 億美元 (約新台幣 37 億元) 海外可轉換公司債 (ECB) 籌資，主辦券商為凱基證券。

台郡規劃，將投資超過 100 億元，在台灣設立集團新世代行動通訊 5G 智慧通訊事業營運中心，此次發行 ECB 籌資案，募集資金在支應投資案進行，部分募集所得資金，將用於海外購料。

台郡為全球主要手機光學鏡頭、側邊按鍵、觸控回饋等一線軟板供應商，今年積極開拓智慧裝置與網通新應用，客戶包括美商蘋果公司。

台郡發行的 ECB 的海外籌資案，原預計在今年第 2 季進行，但因證券市場的變化太大，台郡董事會考量保障股東權益，而在 5 月 4 日決議暫時取消此一原已獲金管會證期局申報生效的海外市場籌資案；在公司的資金需求下，台郡科技又重啟此一市場籌資案。

台郡第 3 季稅後純益 9.97 億元，季增 5.82 倍，年減 6.8%，每股純益 3.22 元，前 3 季稅後純益 13.88 億元，年減 17.4%，每股純益為 4.5 元。

台郡前 11 月營收為 248.04 億元，年增率 11.27%。