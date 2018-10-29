〈台郡法說〉Q4營收可能呈現年減 業績高峰約在11月 估達35億元

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今(29) 日召開線上法說會，財務長熊雅士指出，由於出貨產品結構不同，預估台郡今年第 4 季的產值較去年同期，維持在持平或下滑 1 成內的水準，今年第 4 季單月營收高峰，有機會看到 35 億元水準。

同時，台郡目前兩岸產能擴充，熊雅士也指出，高雄大寮新廠動工，明年第 3 季將開出新產能，在持續擴建下，估明年起 3 年內，高雄產能將為目前的 1 倍以上；且為支應產能的擴充所需，台郡兩岸總體今、明年總資本支出金額，將超過 50 億元。

台郡第 3 季資本支出為 7.8 億元，前 3 季資本支出為 15.3 億元，熊雅士說，預估今年全年資本支出將達 25-30 億元，明年資本支出將不低於今年水準，在生產線採購、進駐的高峰期，預期資本支出也將不會低於今年的水準。

熊雅士指出，台郡第 3 季營收 79.7 億元，毛利率 21.4%，年減 1.6 個百分點，主因 9 月營收較預期低，且主要客戶新機種產品的拉貨量較去年同期減少，以去年 9 月而言，新機種拉貨比重占手機軟板出貨量約 55-65%，但今年只占約 40-50%，在毛利率較高的新機種出貨下滑影響下，也影響第 3 季毛利率表現。

對於第 4 季營運展望，熊雅士說，預估台郡今年第 4 季的產值的相較去年同期，維持在持平或下滑 1 成的水準，第 4 季單月營收高峰有機會看到 35 億元水準，但在產品組合的改變之下，去年 11 月創下的單月 40.4 億元營收歷史高峰，恐無法重現。

法人表示，台郡第 4 季營收約達 96.3-107 億元，主要在美商手機客戶今年改變手機設計，對高材料成本占比的手機無線充電模組，不再用軟板而改以銅線圈設計，使台郡在第 4 季減少這項營，不過，熊雅士指出，下半年以來，大致上美系客戶拉貨節奏佳，與預期大致相符，有助提高產能利用率並降低生產成本，同時，台郡今年並以通訊管理模組及高頻無線傳輸模組兩項新設計，打入美系重要客戶設計中。

台郡第 3 季營收 79.7 億元，依 96.3-107 億元估算來看，整季表現仍將優於第 3 季，營收高峰將落在 11 月，但無法打破去年同月創下的 40.4 億元歷史高點，營收可能落點在 35 億元。

台郡第 3 季營收 79.7 億元，毛利率 21.4%，季增 8.7 個百分點，年減 1.6 個百分點，稅後純益 9.97 億元，季增 5.82 倍，年減 6.8%，每股純益 3.22 元；累計前 3 季營收 183.87 億元，毛利率 17.1%，年減 6.2 個百分點，稅後純益 13.88 億元，年減 17.4%，每股純益為 4.5 元。

台郡科技今天股價收在 75 元，較前一交易日下跌 0.5 元，成交量 1706 張。