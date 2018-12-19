11月投信基金規模成長3% 逢低加碼股票型基金最多

11 月全球股市上沖下洗，國內基金投資人延續逢低加碼策略，帶動投信基金規模較上月增加 758 億元，來到 2 兆 5754 億元。法人表示，明年經濟成長或許放緩，但未有泡沫危機，投資人不妨透過定期定額方式，分批布局長期發展潛力向上的資產，度過短期波動的考驗。

根據投信投顧公會最新資料統計，11 月投信整體基金規模為 2 兆 5754 億元，較 10 月增長 758 億元，增幅 3.03%。若按類型區分，呈現「股增債減」，資金大舉流向股票型基金，債券型基金規模微幅減少。

11 月規模增加最多的是跨國指數股票型、國內指數股票型與國內股票型基金，分別增加 599、94、90 億元；同時，跨國股票型基金揮別連續 3 個月的縮減後，再度出現資金回流情形，規模增加 36 億元。反觀，高收益債券型、一般債券型與跨國債券組合型基金，各減 37、19、17 億元。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰表示，11 月全球金融市場波動度仍大，股市更呈現上沖下洗，但基金規模不僅延續 10 月的增長態勢，而且增幅擴大，反映投資人逢低加碼的情形不少。其次，股票型基金規模明顯增加，顯示投資人對後市不悲觀。

陳世杰指出，明年經濟成長或許較今年微弱、企業獲利成長少一點，不過，主要國家的金融桿槓倍數低、企業帳上現金多，更重要的是，最大消費市場－美國，薪資成長、失業率低、家戶淨資產達歷史新高。整體而言，沒有債務或本夢比的泡沫危機，股價合理修正後，反而有利市場長期表現。

因此，陳世杰認為，未來布局應掌握「趨勢、時間」兩大策略，度過短期波動的考驗。趨勢即聚焦發展潛力大、長期向上的股票型基金，如：AI 人工智慧、機器人、FinTech、精準醫療等；時間則透過定期定額方式分批進場，蓄積資產長期增長的空間。

雖然呈現「股增債減」，但若想若想投資債市要如何操作？永豐全球多元入息基金經理人鄭鼎芝分析，全球金融市場波動度明年仍恐續處於高位，因此資產配置仍可以把握以債券為主的核心配置，並且以多元分散區域持有為主，搭配適量股票部位，以掌握機會市場投資動能。

鄭鼎芝進一步指出，債券部位以高收益債、新興市場債為主，維持息收穩定性，但要調降可轉債比重，並提高公債與投資級債比重，以提供下檔保護，達到控制風險、降低波動目的，而股票部位建立以美股防禦性佳的部位為主，少量輔以投資動能浮現的亞洲新興市場等機動配置。